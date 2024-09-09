За минувшие сутки в Киеве пылало 13 пожаров – это катастрофа для природы – ГСЧС
В субботу в Киеве пылало 13 пожаров на площади более 17 тысяч квадратных метров.
Об этом пишет Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве, передает Цензор.НЕТ.
"Количество пожаров в экосистемах увеличивается. За минувшие сутки в Киеве произошло 13 пожаров на площади 17 200 кв. м. Это катастрофа для нашей природы!" - рассказывают спасатели.
Напомним, недавно в результате масштабного пожара в селе Студенок Харьковской области сгорели или были повреждены огнем 308 домов.
Топ комментарии
+4 Герхард
показать весь комментарий09.09.2024 00:33
+4 Герхард
показать весь комментарий09.09.2024 00:55
+3 Tierre
показать весь комментарий09.09.2024 01:16
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Піромантами їх називав один мій знайомий з Бородянки.
Щодо амброзії. Вона зараз горіть не може з тої причини що зараз зелена Вона в стадії доцвітання та формування плодів (зокрема в центальних та північних областях України)
Имею ли я право разбить там клумбу или просто обязан содержать в чистоте и порядке? И как я буду наказан за бурьян?
Если уперев с лесу упавшую сосну совершу админ преступление, будет ли покос бурьяна у дороги повреждением травяного покрова земель сільскої ради?
Якого біса то листя палити і чому його не може просто закопати, якщо заважає, або просто пригорнути до дерева, щоб воно краще перезимувало і до весни листя зопріло - не зрозуміло.
В мусор (27грн полиэтиленовый мешочек) сдавать нельзя. Нужно утилизировать в специально отведенные места.
Люди имеющие только газона 15 соток будут засерать свой участок компостными кучами? Проходя по лесу я вижу перепревающие кучи скошенной в позапрошлом году травы.
Что мешает вместо пепелища компостную кучу углу участка организовать или просто скидывать всю скошенную траву под деревья в приствольный круг? Деревья за это огромное спасибо скажут - лучшего удобрения для них просто не существует.
Я кошу участок на даче раз в 2-3 недели. Вся скошенная трава кидается под деревья в саду. Было бы больше травы - скидывал бы больше. Если газонокосилка с мульчированием - то это во-первых и выглядит эстетично и за месяц вся мульчированная трава в землю превращается.
Даю подсказку - утилизировать можно не мешочек, а его содержимое - если на участке нет деревьев - относишь в ближайший лесок и высыпаешь под деревья содержимое мешков - ни один лесник тебе слова не скажет против этого, если трава не гербицидная.
А сами пустые мешочки либо повторно используешь, либо в мусорный бак для полиэтилена.