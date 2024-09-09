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Киев (24766) пожар (5739) ГСЧС (4850)

За минувшие сутки в Киеве пылало 13 пожаров – это катастрофа для природы – ГСЧС

В Києві сталось 13 пожеж за минулу добу (фото ілюстративне)

В субботу в Киеве пылало 13 пожаров на площади более 17 тысяч квадратных метров.

Об этом пишет Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Количество пожаров в экосистемах увеличивается. За минувшие сутки в Киеве произошло 13 пожаров на площади 17 200 кв. м. Это катастрофа для нашей природы!" - рассказывают спасатели.

Напомним, недавно в результате масштабного пожара в селе Студенок Харьковской области сгорели или были повреждены огнем 308 домов.

Также смотрите: Последствия взрыва на АТП в Голосеевском районе Киева (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ
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Топ комментарии
+4
Срані піроманти традиційно почали осінь.
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09.09.2024 00:33
+4
Кожен рвк довбойоби палять бур'яни та листя. Кожен рік пожежі.

Піромантами їх називав один мій знайомий з Бородянки.
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09.09.2024 00:55
+3
У нас з одної сторони будинку - приватний сектор. Кожного року навесні і з серпня восені довбойоби починають спалювати листя. Ранійше викликали поліцію, зараз довойбоби палять листя, коли стемніє, щоб не було чути звідки дим.
Якого біса то листя палити і чому його не може просто закопати, якщо заважає, або просто пригорнути до дерева, щоб воно краще перезимувало і до весни листя зопріло - не зрозуміло.
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09.09.2024 01:16
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Правила форума Совет форумчан
Шановний авторе, по ходу виправляйте помилки у власному тексті.
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09.09.2024 00:29 Ответить
Срані піроманти традиційно почали осінь.
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09.09.2024 00:33 Ответить
Та які "піроманти"? Звичайна "розхлябаність" людей, які не думають про наслідки Сухе літо, що перейшло в суху осінь Подібне було ще тоді, коли й слова такого люди не знали Раніше все валили на мисливців Третій рік полювання заборонене А ліси так само горять ...
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09.09.2024 00:52 Ответить
Кожен рвк довбойоби палять бур'яни та листя. Кожен рік пожежі.

Піромантами їх називав один мій знайомий з Бородянки.
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09.09.2024 00:55 Ответить
Яр, я удивлен. Які ліси? Які мислівці? Пожары в столице нашей родины. Я не говорю что окурки нужно бросать. Почему их бросают в бурьян? Откуда в столице заросли амброзии и пырея? Потому что владельцам многомилионных участков похер на бурьян. Нет бесхозной земли. Нет управы на тех кто допускает многолетний бурьян по пояс.
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09.09.2024 08:53 Ответить
Не шуми! Про "мисливців" я написав з сарказмом, а "ліси" можуть буть і у якості приміської "паркової зони"
Щодо амброзії. Вона зараз горіть не може з тої причини що зараз зелена Вона в стадії доцвітання та формування плодів (зокрема в центальних та північних областях України)
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09.09.2024 09:02 Ответить
Яр, вы юрист. Растолкуйте, кому принадлежит территория от забора до дороги?
Имею ли я право разбить там клумбу или просто обязан содержать в чистоте и порядке? И как я буду наказан за бурьян?
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09.09.2024 09:35 Ответить
Для начала посмотри в земельном кадастре кто собственник земли.
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09.09.2024 09:40 Ответить
В місті треба починать з "відділу землеустрою" - встановить, хто є "власником землі", хто - "землекористувачем У цій установі є відповідні карти і схеми земельних ділянок Мінімальна відстань для будинку може буть у відстані, яка визначається МЕТРАМИ від зовнішніх стін будинку Це дуже складна ситуація і в кожному випадку вона - індивідуальна Наприклад, при наявності приватного будинку у міській зоні ділянка відповідальності може буть визначена середньою лінією між сусідніми ділянками та, наприклад - краєм тротуару чи обочини проїжджої частини дороги чи вулиці Але може і обмежуваться огорожею двору У цьому випадку розбивка клумби чи висадка дерев за межами двору може буть розцінена, як незаконна (тобто - "самоуправство") - якщо не отриманий відповідний дозвіл від "землекористувача" Так само розподіляється і відповідальність за забур"янення території рослинами, що знаходяться у фітосанітарному переліку (циклахена, амброзія полиннолиста чи золотарник канадський) До речі - недавно було прийняте на загальнодержавному рівні рішення про заборону висадки не менше 12 "інвазивних" видів дерев на території України Пам"ятаю айлант і гледичію колючу
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09.09.2024 09:55 Ответить
"Моё" от колышка до колышка забитых геодезией.
Если уперев с лесу упавшую сосну совершу админ преступление, будет ли покос бурьяна у дороги повреждением травяного покрова земель сільскої ради?
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09.09.2024 10:55 Ответить
У нас з одної сторони будинку - приватний сектор. Кожного року навесні і з серпня восені довбойоби починають спалювати листя. Ранійше викликали поліцію, зараз довойбоби палять листя, коли стемніє, щоб не було чути звідки дим.
Якого біса то листя палити і чому його не може просто закопати, якщо заважає, або просто пригорнути до дерева, щоб воно краще перезимувало і до весни листя зопріло - не зрозуміло.
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09.09.2024 01:16 Ответить
На работе, каждые 10 дней кошу газон ~ 15 соток. Примерно 8-10 чёрных мусорных чувала. Куда их утилизировать?
В мусор (27грн полиэтиленовый мешочек) сдавать нельзя. Нужно утилизировать в специально отведенные места.
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09.09.2024 09:01 Ответить
Знайди "тихе місце" на своїй ділянці і зроби компостну загородку Туди скидай все скошене За теплий сезон (а то й взимку) вона перепріє Матимеш хороший гумус для підживлення своїх насаджень (якщо любиш рибалить - матимеш безплатний розплідник для черв"яків) Як це організувать - шукай в Гуглі Став питання "Компостування рослинних решток на присадибній ділянці"
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09.09.2024 10:00 Ответить
"На работе"
Люди имеющие только газона 15 соток будут засерать свой участок компостными кучами? Проходя по лесу я вижу перепревающие кучи скошенной в позапрошлом году травы.
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09.09.2024 10:50 Ответить
Я лише дав пораду. А далі - вирішуй сам!
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09.09.2024 11:42 Ответить
То есть компостная куча - это "засерание участка", а пепелище - не "засирание участка"?
Что мешает вместо пепелища компостную кучу углу участка организовать или просто скидывать всю скошенную траву под деревья в приствольный круг? Деревья за это огромное спасибо скажут - лучшего удобрения для них просто не существует.
Я кошу участок на даче раз в 2-3 недели. Вся скошенная трава кидается под деревья в саду. Было бы больше травы - скидывал бы больше. Если газонокосилка с мульчированием - то это во-первых и выглядит эстетично и за месяц вся мульчированная трава в землю превращается.
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09.09.2024 13:36 Ответить
"В мусор (27грн полиэтиленовый мешочек) сдавать нельзя. Нужно утилизировать в специально отведенные места."

Даю подсказку - утилизировать можно не мешочек, а его содержимое - если на участке нет деревьев - относишь в ближайший лесок и высыпаешь под деревья содержимое мешков - ни один лесник тебе слова не скажет против этого, если трава не гербицидная.
А сами пустые мешочки либо повторно используешь, либо в мусорный бак для полиэтилена.
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09.09.2024 13:41 Ответить
Посуха, спека майже все літо, і трава, і опале листя зітліло на порох. Достатньо маленької іскри. А багато з курців задумується, наприклад, куди викидає той бичок?
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09.09.2024 03:02 Ответить
 
 