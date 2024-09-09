За минулу добу в Києві палало 13 пожеж – це катастрофа для природи, – ДСНС
В суботу в Києві палало 13 пожеж на площі понад 17 тисяч квадратних метрів.
Про це пише Головне управління ДСНС України у м. Києві, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість пожеж в екосистемах збільшується. За минулу добу в Києві сталось 13 пожеж на площі 17 200 кв. м. Це катастрофа для нашої природи!" - розповідають рятувальники.
Нагадаємо, нещодавно внаслідок масштабної пожежі у селі Студенок Харківської області згоріли або були пошкоджені вогнем 308 будинків.
Топ коментарі
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Піромантами їх називав один мій знайомий з Бородянки.
Щодо амброзії. Вона зараз горіть не може з тої причини що зараз зелена Вона в стадії доцвітання та формування плодів (зокрема в центальних та північних областях України)
Имею ли я право разбить там клумбу или просто обязан содержать в чистоте и порядке? И как я буду наказан за бурьян?
Если уперев с лесу упавшую сосну совершу админ преступление, будет ли покос бурьяна у дороги повреждением травяного покрова земель сільскої ради?
Якого біса то листя палити і чому його не може просто закопати, якщо заважає, або просто пригорнути до дерева, щоб воно краще перезимувало і до весни листя зопріло - не зрозуміло.
В мусор (27грн полиэтиленовый мешочек) сдавать нельзя. Нужно утилизировать в специально отведенные места.
Люди имеющие только газона 15 соток будут засерать свой участок компостными кучами? Проходя по лесу я вижу перепревающие кучи скошенной в позапрошлом году травы.
Что мешает вместо пепелища компостную кучу углу участка организовать или просто скидывать всю скошенную траву под деревья в приствольный круг? Деревья за это огромное спасибо скажут - лучшего удобрения для них просто не существует.
Я кошу участок на даче раз в 2-3 недели. Вся скошенная трава кидается под деревья в саду. Было бы больше травы - скидывал бы больше. Если газонокосилка с мульчированием - то это во-первых и выглядит эстетично и за месяц вся мульчированная трава в землю превращается.
Даю подсказку - утилизировать можно не мешочек, а его содержимое - если на участке нет деревьев - относишь в ближайший лесок и высыпаешь под деревья содержимое мешков - ни один лесник тебе слова не скажет против этого, если трава не гербицидная.
А сами пустые мешочки либо повторно используешь, либо в мусорный бак для полиэтилена.