Лісова пожежа на Харківщині знищила половину будинків у селі Студенок. ВIДЕО
Внаслідок масштабної пожежі у селі Студенок Харківської області згоріли або були пошкоджені вогнем 308 будинків.
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.
"Знищені або пошкоджені полум'ям тут 308 будинків - це майже половина села. Згоріла й будівля старостату. Зараз фіксуємо руйнування та збитки, працюємо з тими, хто втратив житло. Щоб отримати статус потерпілих, люди звертаються до поліції", - розповів Болвінов.
Пожежа розпочалася з лісгоспу в Донецькій області, а через сильні пориви вітру з боку Святогірська швидко перекинулася на Студенок. Поліція Донецької області з’ясовує причини займання.
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