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Лісова пожежа на Харківщині знищила половину будинків у селі Студенок. ВIДЕО

Внаслідок масштабної пожежі у селі Студенок Харківської області згоріли або були пошкоджені вогнем 308 будинків.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Знищені або пошкоджені полум'ям тут 308 будинків - це майже половина села. Згоріла й будівля старостату. Зараз фіксуємо руйнування та збитки, працюємо з тими, хто втратив житло. Щоб отримати статус потерпілих, люди звертаються до поліції", - розповів Болвінов.

Пожежа розпочалася з лісгоспу в Донецькій області, а через сильні пориви вітру з боку Святогірська швидко перекинулася на Студенок. Поліція Донецької області з’ясовує причини займання.

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Автор: 

пожежа (4337) Харківщина (6054)


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співчуття мешканцям Студенка
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05.09.2024 23:24 Відповісти
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05.09.2024 23:57 Відповісти
Якась мразота підпалила ліс , от і причина займання
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05.09.2024 23:27 Відповісти
Траву регулярно надо косить и убирать сухостой. Зелёные лужайки вокруг домов не горят!
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06.09.2024 06:25 Відповісти
Жити в оточенні лісу - дуже добре і корисно для здоров'я, але треба ж якось думати і про безпеку...
Співчуття постраждалим...
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06.09.2024 09:09 Відповісти
 
 