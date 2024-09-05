Лісова пожежа на Харківщині знищила половину будинків у селі Студенок. ВIДЕО

Внаслідок масштабної пожежі у селі Студенок Харківської області згоріли або були пошкоджені вогнем 308 будинків.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Знищені або пошкоджені полум'ям тут 308 будинків - це майже половина села. Згоріла й будівля старостату. Зараз фіксуємо руйнування та збитки, працюємо з тими, хто втратив житло. Щоб отримати статус потерпілих, люди звертаються до поліції", - розповів Болвінов.

Пожежа розпочалася з лісгоспу в Донецькій області, а через сильні пориви вітру з боку Святогірська швидко перекинулася на Студенок. Поліція Донецької області з’ясовує причини займання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масштабна пожежа на Ізюмщині спричинена діями РФ. Знищено 250 будинків, евакуювали понад 600 людей, - ОВА