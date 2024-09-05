Лесной пожар на Харьковщине уничтожил половину домов в селе Студенок. ВИДЕО
Вследствие масштабного пожара в селе Студенок Харьковской области сгорели или были повреждены огнем 308 домов.
Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ.
"Уничтожены или повреждены пламенем здесь 308 домов - это почти половина села. Сгорело и здание старостата. Сейчас фиксируем разрушения и убытки, работаем с теми, кто потерял жилье. Чтобы получить статус пострадавших, люди обращаются в полицию", - рассказал Болвинов.
Пожар начался с лесхоза в Донецкой области, а из-за сильных порывов ветра со стороны Святогорска быстро перекинулся на Студенок. Полиция Донецкой области выясняет причины возгорания.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
співчуття мешканцям Студенка
Співчуття постраждалим...