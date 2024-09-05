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Лесной пожар на Харьковщине уничтожил половину домов в селе Студенок. ВИДЕО

Вследствие масштабного пожара в селе Студенок Харьковской области сгорели или были повреждены огнем 308 домов.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Уничтожены или повреждены пламенем здесь 308 домов - это почти половина села. Сгорело и здание старостата. Сейчас фиксируем разрушения и убытки, работаем с теми, кто потерял жилье. Чтобы получить статус пострадавших, люди обращаются в полицию", - рассказал Болвинов.

Пожар начался с лесхоза в Донецкой области, а из-за сильных порывов ветра со стороны Святогорска быстро перекинулся на Студенок. Полиция Донецкой области выясняет причины возгорания.

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Автор: 

пожар (5955) Харьковщина (5577)


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21 квітня 2019 року - перший день національної катастрофи України

співчуття мешканцям Студенка
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05.09.2024 23:24 Ответить
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05.09.2024 23:57 Ответить
Якась мразота підпалила ліс , от і причина займання
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05.09.2024 23:27 Ответить
Траву регулярно надо косить и убирать сухостой. Зелёные лужайки вокруг домов не горят!
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06.09.2024 06:25 Ответить
Жити в оточенні лісу - дуже добре і корисно для здоров'я, але треба ж якось думати і про безпеку...
Співчуття постраждалим...
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06.09.2024 09:09 Ответить
 
 