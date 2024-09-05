Лесной пожар на Харьковщине уничтожил половину домов в селе Студенок. ВИДЕО

Вследствие масштабного пожара в селе Студенок Харьковской области сгорели или были повреждены огнем 308 домов.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Уничтожены или повреждены пламенем здесь 308 домов - это почти половина села. Сгорело и здание старостата. Сейчас фиксируем разрушения и убытки, работаем с теми, кто потерял жилье. Чтобы получить статус пострадавших, люди обращаются в полицию", - рассказал Болвинов.

Пожар начался с лесхоза в Донецкой области, а из-за сильных порывов ветра со стороны Святогорска быстро перекинулся на Студенок. Полиция Донецкой области выясняет причины возгорания.

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