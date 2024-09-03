Масштабный пожар на Изюмщине был вызван действиями РФ. Уничтожены 250 домов, эвакуировано более 600 человек, - ОВА

В Изюмском районе Харьковской области продолжается сильный лесной пожар. Он распространился на территорию Харьковщины из Донецкой области. Причиной возгорания стали военные действия россиян.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов после заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, информирует Цензор.НЕТ.

"Заслушали доклады по ликвидации последствий пожара в селе Студинок. Пожар продолжается. Но возгорание на территории Оскольской громады локализовано", - рассказал глава ОГА.

По словам чиновника, в результате пожара повреждено и уничтожено около 250 жилых зданий, находящихся в селе Студенок. Из населенного пункта эвакуировали более 600 человек. Но в основном люди не хотят выезжать за пределы громады.

Синегубов отметил, что сейчас все экстренные службы работают над актуализацией эвакуационных маршрутов и мероприятий, чтобы заранее обезопасить людей, которые находятся в зоне возможного риска.

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Кроме этого, он отметил, что все пострадавшие владельцы жилья смогут получить компенсацию по программе єВідновлення.

"Дал поручение профильному департаменту Харьковской ОГА, районной военной администрации, а также руководителям громад аккумулировать все ресурсы для оформления всех соответствующих документов и решений", - добавил Синегубов.

Вчера, 2 сентября, сообщалось, что в Оскольской громаде Изюмского района на Харьковщине горят лесные насаждения. Площадь возгорания составляет около 1200 гектаров. Проводится эвакуация людей.

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