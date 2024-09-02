В Изюмском районе Харьковщины вспыхнул масштабный лесной пожар, людей эвакуируют, - ОВА
В Оскольской громаде Изюмского района на Харьковщине горят лесные насаждения. Площадь возгорания составляет около 1200 гектаров. Проводится эвакуация людей.
Об этом вечером 2 сентября сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Чиновник рассказал, что огонь распространился на село Студенок.
Сейчас власти проводят эвакуацию жителей. Сообщается, что уже эвакуированы более 200 человек.
"На месте работают спасательные службы в усиленном режиме, ГСЧС, полиция, районная и местные администрации, структурные подразделения гражданской защиты ХОВА. Привлекаем дополнительные ресурсы для ликвидации пожара из других областей", - написал Синегубов.
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