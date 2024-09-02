В Ізюмському районі Харківщини спалахнула масштабна лісова пожежа, людей евакуюють, - ОВА

В Оскільській громаді Ізюмського району на Харківщині горять лісові насадження. Площа займання становить близько 1200 гектарів. Проводиться евакуація людей.

Про це ввечері 2 вересня повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовець розповів, що вогонь розповсюдився на село Студенок.

Наразі влада проводить евакуацію жителів. Повідомляється, що вже евакуйовано понад 200 людей.

"На місці працюють рятувальні служби у посиленому режимі, ДСНС, поліція, районна та місцеві адміністрації, структурні підрозділи цивільного захисту ХОВА. Залучаємо додаткові ресурси для ліквідації пожежі із інших областей", - написав Синєгубов.

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