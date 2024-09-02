Оккупанты обстреляли Купянск, погибла 78-летняя женщина
В понедельник, 2 сентября, российские захватчики обстреляли город Купянск, что на Харьковщине. В результате вражеского обстрела погибла 78-летняя женщина.
Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, оккупанты ударили по городу в 15:30.
"В результате обстрела поврежден дом. Погибла 78-летняя женщина", - рассказал руководитель ОГА.
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