Оккупанты обстреляли Купянск, погибла 78-летняя женщина

В понедельник, 2 сентября, российские захватчики обстреляли город Купянск, что на Харьковщине. В результате вражеского обстрела погибла 78-летняя женщина.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, оккупанты ударили по городу в 15:30.

"В результате обстрела поврежден дом. Погибла 78-летняя женщина", - рассказал руководитель ОГА.

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