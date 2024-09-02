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Новости Война
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Оккупанты обстреляли Купянск, погибла 78-летняя женщина

Куп’янськ на Харківщині

В понедельник, 2 сентября, российские захватчики обстреляли город Купянск, что на Харьковщине. В результате вражеского обстрела погибла 78-летняя женщина.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, оккупанты ударили по городу в 15:30.

"В результате обстрела поврежден дом. Погибла 78-летняя женщина", - рассказал руководитель ОГА.

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Автор: 

обстрел (27043) Харьковщина (5577)


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