Оккупанты ударили КАБом по Русской Лозовой: есть повреждения и пострадавший

Оккупанты ударили КАБом по Русской Лозовой на Харьковщине.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, повреждено частное домовладение.

"По предварительным данным, есть один пострадавший", - уточнил Синегубов.

Информация обновляется.

Читайте также: В последнее время россияне для штурмов используют тяжелую и легкую бронированную военную технику, - ОТГ "Харків"