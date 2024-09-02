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Оккупанты ударили КАБом по Русской Лозовой: есть повреждения и пострадавший

Наслідки обстрілу Харкова та області 31 серпня

Оккупанты ударили КАБом по Русской Лозовой на Харьковщине.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, повреждено частное домовладение.

"По предварительным данным, есть один пострадавший", - уточнил Синегубов.

Информация обновляется.

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Автор: 

обстрел (27043) Харьковщина (5577) КАБ (354)


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