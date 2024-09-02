Оккупанты ударили КАБом по Русской Лозовой: есть повреждения и пострадавший
Оккупанты ударили КАБом по Русской Лозовой на Харьковщине.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, повреждено частное домовладение.
"По предварительным данным, есть один пострадавший", - уточнил Синегубов.
Информация обновляется.
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