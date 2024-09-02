Окупанти вдарили КАБом по Руській Лозовій: є пошкодження та постраждалий
Окупанти вдарили КАБом по Руській Лозовій на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, пошкоджено приватне домоволодіння.
"За попередніми даними, є один постраждалий", - уточнив Синєгубов.
Інформація оновлюється.
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