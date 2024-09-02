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Окупанти вдарили КАБом по Руській Лозовій: є пошкодження та постраждалий

Наслідки обстрілу Харкова та області 31 серпня

Окупанти вдарили КАБом по Руській Лозовій на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пошкоджено приватне домоволодіння.

"За попередніми даними, є один постраждалий", - уточнив Синєгубов.

Інформація оновлюється.

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Автор: 

обстріл (28378) Харківщина (6054) КАБ (355)


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