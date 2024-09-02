УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11093 відвідувача онлайн
Новини
5 224 14

Останнім часом росіяни для штурмів використовують важку та легку броньовану військову техніку, - ОТУ "Харків"

Окупанти застосовують важку техніку

На Харківщині росіяни почали застосовувати нову тактику: намагаються використовувати військову техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев.

"Противник починає випробовувати нову для себе тактику - він здійснює штурми Сил оборони за підтримки важкої броньованої техніки, як це було вчора на напрямку Глибокого. Також вчора він намагався заводити БМП-3 для підтримки дій штурмових груп в районі населеного пункту Вовчанськ", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині ворог намагається налагодити взаємодію між підрозділами, проводить евакуацію втрат, заміну особового складу. У Вовчанську тривають 3 боєзіткнення, - ОТУ "Харків"

Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3760)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Полковник в курсі, що броньована техніка саме для штурмів і призначена? Чи він полковника на зеленому марафоні отримав?
показати весь коментар
02.09.2024 13:07
+1
Використання техніки це нова тактика?
показати весь коментар
02.09.2024 12:57
+1
Несподівано.
Дивно інше. Річник - полковник? А чому не генерал?
показати весь коментар
02.09.2024 13:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Використання техніки це нова тактика?
показати весь коментар
02.09.2024 12:57 Відповісти
Полковник в курсі, що броньована техніка саме для штурмів і призначена? Чи він полковника на зеленому марафоні отримав?
показати весь коментар
02.09.2024 13:07 Відповісти
Так блоХери та ексПЕРДти навіть з утюга кричать шо у кацапів вже ні танків ні бронетехніки немає...
показати весь коментар
02.09.2024 13:29 Відповісти
а може ти просто тупий і тому не читаєш новини далі заголовків, а значить маєш нульовий шанс натрапити на формулювання штибу "якщо рф буде продовжувати витрачати танки/броню/артилерію на фронті з поточною швидкістю то починаючи орієнтовно з X кварталу Y року стикнеться з вимушеним зниженням використання техніки у військах"
показати весь коментар
02.09.2024 13:53 Відповісти
Ти мабуть блоХер
показати весь коментар
02.09.2024 14:43 Відповісти
Чи ексПЕРДт?
показати весь коментар
02.09.2024 14:45 Відповісти
Що таке "утюг"?
показати весь коментар
02.09.2024 15:34 Відповісти
Для особо одарЬЙОнних АбІсняю. Це праска. Хоча ти прекрасно зрозумів. Але ж тобі нейметься поумнічать та щось пиНдонути
показати весь коментар
02.09.2024 16:20 Відповісти
Ні не зрозумів, я не розумію балачку хохлів-довбойобів.
показати весь коментар
02.09.2024 16:34 Відповісти
Все ти гнидьониш розумієш... Немає з ким попиндіти?
показати весь коментар
02.09.2024 16:36 Відповісти
Я вже написав і повторювати не збираюсь, от що точно зрозуміло, це те що ти хохульський непотріб, тому пішов на.
показати весь коментар
02.09.2024 17:49 Відповісти
До зустрічі на
показати весь коментар
02.09.2024 17:57 Відповісти
Несподівано.
Дивно інше. Річник - полковник? А чому не генерал?
показати весь коментар
02.09.2024 13:33 Відповісти
Да это конечно супер эксперт если выдал такие мысли о новинках в военном деле
показати весь коментар
02.09.2024 21:21 Відповісти
 
 