Останнім часом росіяни для штурмів використовують важку та легку броньовану військову техніку, - ОТУ "Харків"

На Харківщині росіяни почали застосовувати нову тактику: намагаються використовувати військову техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев.

"Противник починає випробовувати нову для себе тактику - він здійснює штурми Сил оборони за підтримки важкої броньованої техніки, як це було вчора на напрямку Глибокого. Також вчора він намагався заводити БМП-3 для підтримки дій штурмових груп в районі населеного пункту Вовчанськ", - сказав він.

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