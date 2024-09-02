Останнім часом росіяни для штурмів використовують важку та легку броньовану військову техніку, - ОТУ "Харків"
На Харківщині росіяни почали застосовувати нову тактику: намагаються використовувати військову техніку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев.
"Противник починає випробовувати нову для себе тактику - він здійснює штурми Сил оборони за підтримки важкої броньованої техніки, як це було вчора на напрямку Глибокого. Також вчора він намагався заводити БМП-3 для підтримки дій штурмових груп в районі населеного пункту Вовчанськ", - сказав він.
Топ коментарі
+5 Trevo Trow
показати весь коментар02.09.2024 13:07
+1 Ярослав Кийко
показати весь коментар02.09.2024 12:57
+1 1turok
показати весь коментар02.09.2024 13:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дивно інше. Річник - полковник? А чому не генерал?