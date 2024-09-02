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На Харківщині ворог намагається налагодити взаємодію між підрозділами, проводить евакуацію втрат, заміну особового складу. У Вовчанську тривають 3 боєзіткнення, - ОТУ "Харків"

ЗСУ

Російські загарбники продовжують штурмові дії у районі багатоповерхової забудови у Вовчанську. Застосували озброєння танку в напрямку позицій українських військ у районі Глибокого

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТУ "Харків".

У районі Глибокого росіяни налагоджують  взаємодію між підрозділами 11-го танкового полку та 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії, проводить евакуацію втрат. Застосував озброєння танку в напрямку позицій українських військ.

Поблизу Лукʼянців ворог провів заходи всебічного забезпечення підрозділів 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу на передових позиціях.

В районі Стариці ворог проводить заміну особового складу на передових позиціях, здійснює евакуацію втрат.

У Вовчанську противник продовжує штурмові дії у районі багатоповерхової забудови. Веде повітряну розвідку, налагоджує систему зв’язку. Здійснив спробу заведення трьох БМП-3 для підтримки дій штурмових груп.

В районі населеного пункту Тихе противник нарощує систему РЕБ та здійснює перевірку системи зв’язку.

Бойові дії на Харківщині

Протягом минулої доби відбулося 7 бойових зіткнень. російські окупанти також завдали 3 ракетних удари та завдали 31 удар дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 399 раз.

Від початку цієї доби триває 3 бойових зіткнення у районі Вовчанська.

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 95 істот, з них безповоротні - 35, санітарні - 58, полонені - 2.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 73 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 2 танки;
  • 5 бойових броньованих машин;
  • 1 артилерійська система;
  • 12 автомобілів;
  • 1 одиниця спеціальної техніки;
  • 52 БпЛА.

Також знищено 65 укриттів для особового складу, 4 місця зберігання боєприпасів та місце зберігання паливно-мастильних.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українським військовим вдалося деокупувати частину території біля села Глибоке на Харківщині, - заступник командира батальйону "Ахіллес" Маляревич

Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3760)


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