Українським військовим вдалося деокупувати частину території біля села Глибоке на Харківщині, - заступник командира батальйону "Ахіллес" Маляревич
За останні 2 тижні ЗСУ вдалося деокупувати частину території біля села Глибоке в північній частині Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Київ 24" розповів Заступник комбату батальйону ударних БпАК "Ахіллес" Олесь Маляревич.
Українські захисники продовжують утримувати оборонні лінії в районі Глибокого та знають про рух російських підрозділів у цьому напрямку. При цьому окупанти намагаються повернути втрачені позиції, підтягуючи значні резерви, що призводить до інтенсивних бойових дій.
"Тож зараз там відбуваються такі інтенсивні ударно-штабові дії з їхнього боку. Ми зараз перебуваємо на цьому напрямку в обороні й, в принципі, надійно тримаємо свої лінії захисту", - сказав військовий.
Він також наголосив, що поблизу Глибокого продовжуються бої. Наші захисники такою знають, що чекати від ворога, а також, які саме підрозділи армії Росії рухається в їхню сторону.
Маляревич зауважив, що 11-й танковий полк Росії ще у Глибокому, але на цьому напрямку у ворога постійно відбуваються ротації, тому більше ніж тиждень біля села ніхто не тримається.
Нагадаємо, напередодні в ОТУ "Харків" повідомили, що росіяни штурмують район багатоповерхової забудови у Вовчанську, знищено ворожу групу, яка прямувала на Агрегатний завод.
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