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Украинским военным удалось деоккупировать часть территории возле села Глубокое на Харьковщине, - заместитель командира батальона "Ахиллес" Маляревич

ЗСУ

За последние 2 недели ВСУ удалось деоккупировать часть территории возле села Глубокое в северной части Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Киев 24" рассказал заместитель комбата батальона ударных БпАК "Ахиллес" Олесь Маляревич.

Украинские защитники продолжают удерживать оборонительные линии в районе Глубокого и знают о движении российских подразделений в этом направлении. При этом оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции, подтягивая значительные резервы, что приводит к интенсивным боевым действиям.

"Поэтому сейчас там происходят такие интенсивные ударно-штабные действия с их стороны. Мы сейчас находимся на этом направлении в обороне и, в принципе, надежно держим свои линии защиты", - сказал военный.

Он также отметил, что вблизи Глубокого продолжаются бои. Наши защитники такой знают, что ждать от врага, а также, какие именно подразделения армии России движется в их сторону.

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Маляревич отметил, что 11-й танковый полк России еще в Глубоком, но на этом направлении у врага постоянно происходят ротации, поэтому больше недели возле села никто не держится.

Напомним, накануне в ОТГ "Харьков" сообщили, что россияне штурмуют район многоэтажной застройки в Волчанске, уничтожена вражеская группа, которая направлялась на Агрегатный завод.

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (4005)


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Вдалось - дуже влучне визначення, бо це вже схоже на диво: відступаємо і відступаємо, ні людей, ні озброєння, ні ***********. Зелені клоуни здадуть країну як "нє митьом, так катаньєм"
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02.09.2024 09:52 Ответить
перевернули знову методичку?
ти видихай коли втягнув
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02.09.2024 12:44 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.09.2024 10:33 Ответить
 
 