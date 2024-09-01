Оккупанты штурмуют район многоэтажной застройки в Волчанске, уничтожена вражеская группа, которая направлялась на Агрегатный завод, - ОТГ "Харьков"

На Харьковском направлении оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Российские оккупанты осуществляли обстрелы позиций наших войск с применением РСЗО, ствольной артиллерии, минометов и танков вдоль линии боевого соприкосновения и территориальных громадах приграничья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, в районе населенного пункта Глубокое перемещение личного состава противника имеет единичный характер из-за высокой активности ударных БпЛА Сил обороны. Отмечаются случаи отказов военнослужащих армии РФ от выполнения боевых задач.

Также сообщается, что вблизи Лукьянцев враг провел перегруппировку штурмовых групп 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса и изменил позиции минометных расчетов.

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В районе Старицы перемещение личного состава противника имеет единичный характер с целью эвакуации санитарных потерь и проведения логистического обеспечения.

"В Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки. В течение ночи штурмовая группа оккупантов пыталась добраться в район Агрегатного завода, была вовремя обнаружена украинскими защитниками и уничтожена", - говорится в сообщении.

По данным ОТГ "Харьков", в районе населенного пункта Тихое противник наращивает систему РЭБ и усиливает передовые позиции расчетами АГС.

За прошедшие сутки произошло 2 боевых столкновения. российские оккупанты также нанесли 1 ракетный удар, 5 авиаударов с использованием 5 КАБов и 1 гибридной ракеты ГРОМ Е1-1. Осуществили 32 удара дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины оккупанты обстреляли 372 раза.

С начала этих суток продолжается 3 боевых столкновения в районе Волчанска.

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 104 человека, из них безвозвратные - 38, санитарные - 66.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 70 единиц вооружения и военной техники.