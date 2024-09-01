Окупанти штурмують район багатоповерхової забудови у Вовчанську, знищено ворожу групу, яка прямувала на Агрегатний завод, - ОТУ "Харків"

На Харківському напрямку оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Російські окупанти здійснювали обстріли позицій наших військ із застосуванням РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів та танків вздовж лінії бойового зіткнення та територіальних громадах прикордоння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, в районі населеного пункту Глибоке переміщення особового складу противника має поодинокий характер через високу активність ударних БпЛА Сил оборони. Відмічаються випадки відмов військовослужбовців армії РФ від виконання бойових завдань.

Також повідомляється, що поблизу Лукʼянців ворог провів перегрупування штурмових груп 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу та змінив позиції мінометних розрахунків.

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В районі Стариці переміщення особового складу противника має поодинокий характер з метою евакуації санітарних втрат та проведення логістичного забезпечення.

"У Вовчанську противник продовжує штурмові дії у районі багатоповерхової забудови. Протягом ночі штурмова група окупантів намагалася дістатися у район Агрегатного заводу, була вчасно виявлена українськими захисниками та знищена", - йдеться у повідомленні.

За даними ОТУ "Харків", у районі населеного пункту Тихе противник нарощує систему РЕБ та посилює передові позиції розрахунками АГС.

Протягом минулої доби відбулося 2 бойових зіткнення. російські окупанти також завдали 1 ракетний удар, 5 авіаударів з використанням 5 КАБів та 1 гібридної ракети ГРОМ Е1-1. Здійснили 32 удари дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 372 рази.

Від початку цієї доби триває 3 бойових зіткнення у районі Вовчанська.

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу становили 104 особи, з них безповоротні - 38, санітарні - 66.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 70 одиниць озброєння та військової техніки.