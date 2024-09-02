На Харьковщине враг пытается наладить взаимодействие между подразделениями, проводит эвакуацию потерь, замену личного состава. В Волчанске продолжаются 3 боеприкосновения, - ОТГ "Харьков"

Российские захватчики продолжают штурмовые действия в районе многоэтажной застройки в Волчанске. Применили вооружение танка в направлении позиций украинских войск в районе Глубокого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТГ "Харьков".

В районе Глубокого россияне налаживают взаимодействие между подразделениями 11-го танкового полка и 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии, проводит эвакуацию потерь. Применил вооружение танка в направлении позиций украинских войск.

Вблизи Лукьянцев враг провел мероприятия всестороннего обеспечения подразделений 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса на передовых позициях.

В районе Старицы враг проводит замену личного состава на передовых позициях, осуществляет эвакуацию потерь.

В Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки. Ведет воздушную разведку, налаживает систему связи. Осуществил попытку заведения трех БМП-3 для поддержки действий штурмовых групп.

В районе населенного пункта Тихое противник наращивает систему РЭБ и осуществляет проверку системы связи.

Боевые действия на Харьковщине

За прошедшие сутки произошло 7 боевых столкновений. российские оккупанты также нанесли 3 ракетных удара и нанесли 31 удар дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины оккупанты обстреляли 399 раз.

С начала этих суток продолжается 3 боевых столкновения в районе Волчанска.

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 95 существ, из них безвозвратные - 35, санитарные - 58, пленные - 2.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 73 единицы вооружения и военной техники, в частности:

2 танка;

5 боевых бронированных машин;

1 артиллерийская система;

12 автомобилей;

1 единица специальной техники;

52 БпЛА.

Также уничтожено 65 укрытий для личного состава, 4 места хранения боеприпасов и место хранения горюче-смазочных материалов.

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