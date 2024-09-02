На Харьковщине враг пытается наладить взаимодействие между подразделениями, проводит эвакуацию потерь, замену личного состава. В Волчанске продолжаются 3 боеприкосновения, - ОТГ "Харьков"
Российские захватчики продолжают штурмовые действия в районе многоэтажной застройки в Волчанске. Применили вооружение танка в направлении позиций украинских войск в районе Глубокого.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТГ "Харьков".
В районе Глубокого россияне налаживают взаимодействие между подразделениями 11-го танкового полка и 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии, проводит эвакуацию потерь. Применил вооружение танка в направлении позиций украинских войск.
Вблизи Лукьянцев враг провел мероприятия всестороннего обеспечения подразделений 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса на передовых позициях.
В районе Старицы враг проводит замену личного состава на передовых позициях, осуществляет эвакуацию потерь.
В Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки. Ведет воздушную разведку, налаживает систему связи. Осуществил попытку заведения трех БМП-3 для поддержки действий штурмовых групп.
В районе населенного пункта Тихое противник наращивает систему РЭБ и осуществляет проверку системы связи.
Боевые действия на Харьковщине
За прошедшие сутки произошло 7 боевых столкновений. российские оккупанты также нанесли 3 ракетных удара и нанесли 31 удар дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины оккупанты обстреляли 399 раз.
С начала этих суток продолжается 3 боевых столкновения в районе Волчанска.
Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 95 существ, из них безвозвратные - 35, санитарные - 58, пленные - 2.
Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 73 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- 2 танка;
- 5 боевых бронированных машин;
- 1 артиллерийская система;
- 12 автомобилей;
- 1 единица специальной техники;
- 52 БпЛА.
Также уничтожено 65 укрытий для личного состава, 4 места хранения боеприпасов и место хранения горюче-смазочных материалов.
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