В последнее время россияне для штурмов используют тяжелую и легкую бронированную военную технику, - ОТГ "Харків"
На Харьковщине россияне начали применять новую тактику: пытаются использовать военную технику.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОТГ "Харків" полковник Виталий Саранцев.
"Противник начинает испытывать новую для себя тактику - он осуществляет штурмы Сил обороны при поддержке тяжелой бронированной техники, как это было вчера на направлении Глубокого. Также вчера он пытался заводить БМП-3 для поддержки действий штурмовых групп в районе населенного пункта Волчанск", - сказал он.
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Дивно інше. Річник - полковник? А чому не генерал?