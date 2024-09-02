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Новости
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В последнее время россияне для штурмов используют тяжелую и легкую бронированную военную технику, - ОТГ "Харків"

Окупанти застосовують важку техніку

На Харьковщине россияне начали применять новую тактику: пытаются использовать военную технику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОТГ "Харків" полковник Виталий Саранцев.

"Противник начинает испытывать новую для себя тактику - он осуществляет штурмы Сил обороны при поддержке тяжелой бронированной техники, как это было вчера на направлении Глубокого. Также вчера он пытался заводить БМП-3 для поддержки действий штурмовых групп в районе населенного пункта Волчанск", - сказал он.

Также читайте: На Харьковщине враг пытается наладить взаимодействие между подразделениями, проводит эвакуацию потерь, замену личного состава. В Волчанске продолжаются 3 боеприкосновения, - ОТГ "Харьков"

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (4005)


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Топ комментарии
+5
Полковник в курсі, що броньована техніка саме для штурмів і призначена? Чи він полковника на зеленому марафоні отримав?
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02.09.2024 13:07
+1
Використання техніки це нова тактика?
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02.09.2024 12:57
+1
Несподівано.
Дивно інше. Річник - полковник? А чому не генерал?
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02.09.2024 13:33
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Використання техніки це нова тактика?
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02.09.2024 12:57 Ответить
Полковник в курсі, що броньована техніка саме для штурмів і призначена? Чи він полковника на зеленому марафоні отримав?
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02.09.2024 13:07 Ответить
Так блоХери та ексПЕРДти навіть з утюга кричать шо у кацапів вже ні танків ні бронетехніки немає...
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02.09.2024 13:29 Ответить
а може ти просто тупий і тому не читаєш новини далі заголовків, а значить маєш нульовий шанс натрапити на формулювання штибу "якщо рф буде продовжувати витрачати танки/броню/артилерію на фронті з поточною швидкістю то починаючи орієнтовно з X кварталу Y року стикнеться з вимушеним зниженням використання техніки у військах"
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02.09.2024 13:53 Ответить
Ти мабуть блоХер
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02.09.2024 14:43 Ответить
Чи ексПЕРДт?
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02.09.2024 14:45 Ответить
Що таке "утюг"?
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02.09.2024 15:34 Ответить
Для особо одарЬЙОнних АбІсняю. Це праска. Хоча ти прекрасно зрозумів. Але ж тобі нейметься поумнічать та щось пиНдонути
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02.09.2024 16:20 Ответить
Ні не зрозумів, я не розумію балачку хохлів-довбойобів.
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02.09.2024 16:34 Ответить
Все ти гнидьониш розумієш... Немає з ким попиндіти?
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02.09.2024 16:36 Ответить
Я вже написав і повторювати не збираюсь, от що точно зрозуміло, це те що ти хохульський непотріб, тому пішов на.
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02.09.2024 17:49 Ответить
До зустрічі на
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02.09.2024 17:57 Ответить
Несподівано.
Дивно інше. Річник - полковник? А чому не генерал?
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02.09.2024 13:33 Ответить
Да это конечно супер эксперт если выдал такие мысли о новинках в военном деле
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02.09.2024 21:21 Ответить
 
 