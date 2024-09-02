В последнее время россияне для штурмов используют тяжелую и легкую бронированную военную технику, - ОТГ "Харків"

На Харьковщине россияне начали применять новую тактику: пытаются использовать военную технику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОТГ "Харків" полковник Виталий Саранцев.

"Противник начинает испытывать новую для себя тактику - он осуществляет штурмы Сил обороны при поддержке тяжелой бронированной техники, как это было вчера на направлении Глубокого. Также вчера он пытался заводить БМП-3 для поддержки действий штурмовых групп в районе населенного пункта Волчанск", - сказал он.

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