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Новини Війна
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Окупанти обстріляли Куп’янськ, загинула 78-річна жінка

Куп’янськ на Харківщині

Вдень понеділка, 2 вересня, російські загарбники обстріляли місто Куп'янськ, що на Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу загинула 78-річна жінка.

Про це повідомив у Telegram очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, окупанти вдарили по місту о 15:30.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок. Загинула 78-річна жінка", - розповів керівник ОВА.

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Автор: 

обстріл (28378) Харківщина (6054)


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