Окупанти обстріляли Куп’янськ, загинула 78-річна жінка
Вдень понеділка, 2 вересня, російські загарбники обстріляли місто Куп'янськ, що на Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу загинула 78-річна жінка.
Про це повідомив у Telegram очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами посадовця, окупанти вдарили по місту о 15:30.
"Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок. Загинула 78-річна жінка", - розповів керівник ОВА.
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