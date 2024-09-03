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На оккупированной Луганщине в двух селах бушуют пожары: выгорели целые улицы, есть погибшие

Пожежа

На оккупированной территории Луганщины, в Антрацитовской громаде, произошел масштабный пожар, который привел к гибели людей и уничтожению значительного количества зданий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

"Только после того, как в населенных пунктах вокруг Антрацита из-за пожара загорелись почти 150 домов и зданий, оккупационные власти ввели там режим чрезвычайной ситуации. Горение сухостоя на площади 300 га переросло в масштабный пожар. Уже в который раз допущено перебрасывание пламени на жилую застройку", - говорится в сообщении.

Лысогор добавил, что в двух селах дома выгорели целыми улицами. Уже найдено несколько тел погибших гражданских.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированных территориях Луганщины ограничили выезд "чиновникам", обладающим секретными сведениями

Автор: 

пожар (5938) Луганская область (6494)


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Пам'ятаю сюжет по ТБ, як в центрі Антрацита кізяки поставили гармати і вели вогонь по українським військам, а кругом ходили мешканці з дітьми веселились, фоткалися, мало автографи не брали у донських кізяків. Тому можу одне тільки сказати: "Ну і х*й із ними, виродками."
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03.09.2024 12:12 Ответить
Підозріла ви людина - кацапську пропаганду дивитесь
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03.09.2024 13:02 Ответить
В Харьковской области бушует сильный лесной пожар

В Студенке (Изюмский район) сгорело более 40 домов, идет эвакуация местных жителей. Горит около 1200 га леса. Пожар охватывает также часть Донецкой области.
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03.09.2024 12:12 Ответить
Не прийшли б кацапи, нічого такого не було б.
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03.09.2024 12:18 Ответить
У 2014-15 році, дивні, привезені особи з московії, під контролем рпц мп, водили колони місцевих дурнуватих, з копанок єфремова, під гаслами, «прутін ввєді»-«АтінРот»-«мішєбратія»…
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03.09.2024 13:35 Ответить
 
 