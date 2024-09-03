На оккупированной Луганщине в двух селах бушуют пожары: выгорели целые улицы, есть погибшие
На оккупированной территории Луганщины, в Антрацитовской громаде, произошел масштабный пожар, который привел к гибели людей и уничтожению значительного количества зданий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.
"Только после того, как в населенных пунктах вокруг Антрацита из-за пожара загорелись почти 150 домов и зданий, оккупационные власти ввели там режим чрезвычайной ситуации. Горение сухостоя на площади 300 га переросло в масштабный пожар. Уже в который раз допущено перебрасывание пламени на жилую застройку", - говорится в сообщении.
Лысогор добавил, что в двух селах дома выгорели целыми улицами. Уже найдено несколько тел погибших гражданских.
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