На оккупированных территориях Луганщины ограничили выезд "чиновникам", обладающим секретными сведениями

Чиновникам-коллаборационистам, владеющим информацией особой важности или совершенно секретными сведениями, ограничили выезд с оккупированных территорий Луганщины, их будут проверять органы ФСБ и внутренней разведки РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

"В так называемой "ЛНР" опубликовали распоряжение об ограничении права на выезд чиновников-коллаборационистов, которые владеют информацией особой важности или совершенно секретными сведениями", - говорится в сообщении.

Как отмечается, разрешение на выезд таких лиц будет предоставлять лично "глава ЛНР" Пасечник после рассмотрения заявления.

"В течение 35 дней лицо, которое хочет выехать, будут проверять органы ФСБ и внутренней разведки РФ. В заявлении необходимо будет указать маршрут поездки, тип транспорта и личные данные лица, которое будет принимать гостя из "ЛНР". Двери закрываются", - рассказал Лысогор.

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