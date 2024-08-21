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На оккупированных территориях Луганщины ограничили выезд "чиновникам", обладающим секретными сведениями

рф,армія,окупація,російська

Чиновникам-коллаборационистам, владеющим информацией особой важности или совершенно секретными сведениями, ограничили выезд с оккупированных территорий Луганщины, их будут проверять органы ФСБ и внутренней разведки РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

"В так называемой "ЛНР" опубликовали распоряжение об ограничении права на выезд чиновников-коллаборационистов, которые владеют информацией особой важности или совершенно секретными сведениями", - говорится в сообщении.

Как отмечается, разрешение на выезд таких лиц будет предоставлять лично "глава ЛНР" Пасечник после рассмотрения заявления.

"В течение 35 дней лицо, которое хочет выехать, будут проверять органы ФСБ и внутренней разведки РФ. В заявлении необходимо будет указать маршрут поездки, тип транспорта и личные данные лица, которое будет принимать гостя из "ЛНР". Двери закрываются", - рассказал Лысогор.

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Автор: 

оккупация (10103) Луганская область (6486)


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Чіп із інформацією видалять і будуть випускати......
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21.08.2024 13:05 Ответить
 
 