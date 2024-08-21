УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4419 відвідувачів онлайн
Новини
1 010 1

На окупованих територіях Луганщини обмежили виїзд "чиновникам", які володіють секретними відомостями

рф,армія,окупація,російська

Чиновникам-колаборантам, які володіють інформацією особливої важливості або абсолютно секретними відомостями, обмежили виїзд з окупованих територій Луганщини, їх перевірятимуть органи ФСБ та внутрішньої розвідки РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"У так званій "ЛНР" опублікували розпорядження про обмеження права на виїзд чиновників-колаборантів, які володіють інформацією особливої важливості або абсолютно секретними відомостями", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, дозвіл на виїзд таких осіб надаватиме особисто "глава ЛНР" Пасічник після розгляду заяви.

"Упродовж 35 днів особу, що хоче виїхати, перевірятимуть органи ФСБ та внутрішньої розвідки РФ. У заяві необхідно буде вказати маршрут поїздки, тип транспорту і особисті дані особи, яка прийматиме гостя з "ЛНР". Двері зачиняються", - розповів Лисогор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти "націоналізують" на окупованій Луганщині квартири та будинки, власники яких не встигли вчасно сплатити рахунки

Автор: 

окупація (6652) Луганська область (4868)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чіп із інформацією видалять і будуть випускати......
показати весь коментар
21.08.2024 13:05 Відповісти
 
 