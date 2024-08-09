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Новини Війна
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Рашисти "націоналізують" на окупованій Луганщині квартири та будинки, власники яких не встигли вчасно сплатити рахунки

луганщина

Українці на окупованій Луганщині скаржаться на "націоналізацію" нерухомості загарбниками.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Посилаючись на відповідний "закон", до переліку віджатого житла вони включають і те, де накопичилася заборгованість за користування комунальними послугами", - зазначив очільник області.

За словами Лисогора, непоодинокими є випадки, коли до списку потрапляли квартири і будинки, господарі яких не встигли вчасно сплатити поточні рахунки – за попередні місяць-два.

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Автор: 

нерухомість (885) окупація (6668) Луганська область (4875)


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внутри квартир все имущество, которое возможно вынести, они "национализируют" сразу после оккупации.
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09.08.2024 09:29 Відповісти
путян введи... патамушта камуналка в расее дешевая На лугандонії уже всьо раздерибанили - залишилися лише людські квартири. Далі будуть собачі будки дерибанити і см*октати у шаріка
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09.08.2024 13:26 Відповісти
ТА хто б сумнівався. Таке ніби вони прийшли робити нам добробут - як завжди прийшли повбивати і пограбувати. Причому після війни років через 30-40 знову нас почнуть "мирить" як уже зараз роблять. Типу "ето все путин и зетники" - розводилово для лохів. Втім укри завжди ведуться
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09.08.2024 09:30 Відповісти
Чому 30-40 років? Ви внук волфа Мєсінга? Ваше припущення провірити НЕ МОЖЛИВО - бо або шах здохне або ішак здохне. Ви - типовий цацапоїдська пропагандон.
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09.08.2024 13:28 Відповісти
 
 