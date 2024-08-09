Рашисти "націоналізують" на окупованій Луганщині квартири та будинки, власники яких не встигли вчасно сплатити рахунки

Українці на окупованій Луганщині скаржаться на "націоналізацію" нерухомості загарбниками.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Посилаючись на відповідний "закон", до переліку віджатого житла вони включають і те, де накопичилася заборгованість за користування комунальними послугами", - зазначив очільник області.

За словами Лисогора, непоодинокими є випадки, коли до списку потрапляли квартири і будинки, господарі яких не встигли вчасно сплатити поточні рахунки – за попередні місяць-два.

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