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Росіяни на окупованій Луганщині посилюють інформаційну кампанію щодо наслідків за відмову від паспорта РФ

паспорт рф

У так званій "ЛНР" набирає обертів інформаційна кампанія росіян щодо наслідків, які відчують місцеві жителі у разі відмови від паспорта РФ.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"Із 1 січня 2025 року окупанти позбавлять їх можливості отримувати визначені законодавством соціальні виплати, повністю закриють доступ до безоплатного медичного обслуговування. Також загарбники погрожують максимально ускладнити процес працевлаштування та збільшити ставку оподаткування", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за відсутності паспорта РФ з наступного року українців на окупованій Луганщині росіяни вважатимуть особами, які зобов'язані перебувати на території РФ відповідно до вимог, що висуваються до іноземних громадян та осіб без громадянства. Тобто українці мають стати на міграційний облік або ж мати дозвіл на тимчасове проживання чи посвідку на проживання.

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Автор: 

окупація (6668) паспорт (1151) Луганська область (4875)


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Нічого не зрозумів? На лугандонії ще хтось живе?
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08.08.2024 14:26 Відповісти
Без рашинского аусвайса на ВОТ, как и остальной раше, ни в поликлинику не сходить, а значит не будет рецепта на лекарства, которые только по рецептам, ни СИМку купить. Это что первое в голову пришло. Есть знакомые на ВОТ, тянули сколько могли хоть я им сразу сказал получать аусвайс и тянуть с раши хотя бы пенсию, недавно под давлением обстоятельств стали оформлят документы. Держаться без документов можно месяцы, но годы -никак.
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08.08.2024 14:27 Відповісти
 
 