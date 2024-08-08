Росіяни на окупованій Луганщині посилюють інформаційну кампанію щодо наслідків за відмову від паспорта РФ

У так званій "ЛНР" набирає обертів інформаційна кампанія росіян щодо наслідків, які відчують місцеві жителі у разі відмови від паспорта РФ.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.



"Із 1 січня 2025 року окупанти позбавлять їх можливості отримувати визначені законодавством соціальні виплати, повністю закриють доступ до безоплатного медичного обслуговування. Також загарбники погрожують максимально ускладнити процес працевлаштування та збільшити ставку оподаткування", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, за відсутності паспорта РФ з наступного року українців на окупованій Луганщині росіяни вважатимуть особами, які зобов'язані перебувати на території РФ відповідно до вимог, що висуваються до іноземних громадян та осіб без громадянства. Тобто українці мають стати на міграційний облік або ж мати дозвіл на тимчасове проживання чи посвідку на проживання.

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