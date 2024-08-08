Россияне на оккупированной Луганщине усиливают информационную кампанию по поводу последствий за отказ от паспорта РФ

В так называемой "ЛНР" набирает обороты информационная кампания россиян о последствиях, которые почувствуют местные жители в случае отказа от паспорта РФ.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.



"С 1 января 2025 года оккупанты лишат их возможности получать определенные законодательством социальные выплаты, полностью закроют доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию. Также захватчики угрожают максимально усложнить процесс трудоустройства и увеличить ставку налогообложения", - говорится в сообщении.



Как отмечается, при отсутствии паспорта РФ со следующего года украинцев на оккупированной Луганщине россияне будут считать лицами, которые обязаны находиться на территории РФ в соответствии с требованиями, предъявляемыми к иностранным гражданам и лицам без гражданства. То есть украинцы должны стать на миграционный учет или иметь разрешение на временное проживание или вид на жительство.

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