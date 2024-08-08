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Россияне на оккупированной Луганщине усиливают информационную кампанию по поводу последствий за отказ от паспорта РФ

паспорт рф

В так называемой "ЛНР" набирает обороты информационная кампания россиян о последствиях, которые почувствуют местные жители в случае отказа от паспорта РФ.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

"С 1 января 2025 года оккупанты лишат их возможности получать определенные законодательством социальные выплаты, полностью закроют доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию. Также захватчики угрожают максимально усложнить процесс трудоустройства и увеличить ставку налогообложения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, при отсутствии паспорта РФ со следующего года украинцев на оккупированной Луганщине россияне будут считать лицами, которые обязаны находиться на территории РФ в соответствии с требованиями, предъявляемыми к иностранным гражданам и лицам без гражданства. То есть украинцы должны стать на миграционный учет или иметь разрешение на временное проживание или вид на жительство.

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Автор: 

оккупация (10119) паспорт (1178) Луганская область (6493)


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Нічого не зрозумів? На лугандонії ще хтось живе?
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08.08.2024 14:26 Ответить
Без рашинского аусвайса на ВОТ, как и остальной раше, ни в поликлинику не сходить, а значит не будет рецепта на лекарства, которые только по рецептам, ни СИМку купить. Это что первое в голову пришло. Есть знакомые на ВОТ, тянули сколько могли хоть я им сразу сказал получать аусвайс и тянуть с раши хотя бы пенсию, недавно под давлением обстоятельств стали оформлят документы. Держаться без документов можно месяцы, но годы -никак.
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08.08.2024 14:27 Ответить
 
 