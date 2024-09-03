На окупованій Луганщині у двох селах вирують пожежі: вигоріли цілі вулиці, є загиблі
На окупованій території Луганщини, в Антрацитівській громаді, сталася масштабна пожежа, яка призвела до загибелі людей і знищення значної кількості будівель.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Лише після того, як в населених пунктах навколо Антрацита через пожежу зайнялися майже 150 будинків та будівель, окупаційна влада запровадила там режим надзвичайної ситуації. Горіння сухостою на площі 300 га переросло в масштабну пожежу. Вже вкотре допущено перекидання полум’я на житлову забудову", - йдеться в повідомленні.
Лисогор додав, що у двох селах будинки вигоріли цілими вулицями. Вже знайдено декілька тіл загиблих цивільних.
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