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Новини
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На окупованій Луганщині у двох селах вирують пожежі: вигоріли цілі вулиці, є загиблі

Пожежа

На окупованій території Луганщини, в Антрацитівській громаді, сталася масштабна пожежа, яка призвела до загибелі людей і знищення значної кількості будівель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Лише після того, як в населених пунктах навколо Антрацита через пожежу зайнялися майже 150 будинків та будівель, окупаційна влада запровадила там режим надзвичайної ситуації. Горіння сухостою на площі 300 га переросло в масштабну пожежу. Вже вкотре допущено перекидання полум’я на житлову забудову", - йдеться в повідомленні.

Лисогор додав, що у двох селах будинки вигоріли цілими вулицями. Вже знайдено декілька тіл загиблих цивільних.

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Автор: 

пожежа (4319) Луганська область (4876)


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Пам'ятаю сюжет по ТБ, як в центрі Антрацита кізяки поставили гармати і вели вогонь по українським військам, а кругом ходили мешканці з дітьми веселились, фоткалися, мало автографи не брали у донських кізяків. Тому можу одне тільки сказати: "Ну і х*й із ними, виродками."
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03.09.2024 12:12 Відповісти
Підозріла ви людина - кацапську пропаганду дивитесь
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03.09.2024 13:02 Відповісти
В Харьковской области бушует сильный лесной пожар

В Студенке (Изюмский район) сгорело более 40 домов, идет эвакуация местных жителей. Горит около 1200 га леса. Пожар охватывает также часть Донецкой области.
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03.09.2024 12:12 Відповісти
Не прийшли б кацапи, нічого такого не було б.
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03.09.2024 12:18 Відповісти
У 2014-15 році, дивні, привезені особи з московії, під контролем рпц мп, водили колони місцевих дурнуватих, з копанок єфремова, під гаслами, «прутін ввєді»-«АтінРот»-«мішєбратія»…
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03.09.2024 13:35 Відповісти
 
 