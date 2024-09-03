Масштабна пожежа на Ізюмщині спричинена діями РФ. Знищено 250 будинків, евакуювали понад 600 людей, - ОВА

В Ізюмському районі на Харківщині триває сильна лісова пожежа. Вона розповсюдилася на територію Харківщини з Донецької області. Причиною займання стали воєнні дії росіян.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов після засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"Заслухали доповіді щодо ліквідації наслідків пожежі у селі Студинок. Пожежа триває. Але загоряння на території Оскільскої громади локалізовано", - розповів очільник ОВА.

За словами посадовця, внаслідок пожежі пошкоджено та знищено близько 250 житлових будівель, що знаходяться у селі Студенок. З населеного пункту евакуювали понад 600 людей. Але здебільшого люди не хочуть виїжджати за межі громади.

Синєгубов зазначив, що наразі всі екстрені служби працюють над актуалізацією евакуаційних маршрутів та заходів, щоб заздалегідь убезпечити людей, які перебувають у зоні можливого ризику.

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Крім цього, він наголосив, що всі постраждалі власники житла зможуть отримати компенсацію за програмою єВідновлення.

"Дав доручення профільному департаменту Харківської ОВА, районній військовій адміністрації, а також очільникам громад акумулювати всі ресурси для оформлення всіх відповідних документів та рішень", - додав Синєгубов.

Вчора, 2 вересня, повідомлялося, що в Оскільській громаді Ізюмського району на Харківщині горять лісові насадження. Площа займання становить близько 1200 гектарів. Проводиться евакуація людей.

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