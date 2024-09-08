Наслідки вибуху на АТП у Голосіївському районі Києва (оновлено). ФОТОрепортаж

8 вересня о 10:12 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух на вул. Васильківській у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, на території автотранспортного підприємства сталось часткове руйнування у двоповерховій будівлі без займання.

"Ймовірно під завалами можуть бути люди. Інформація уточнюється. На місці працює 31 рятувальник та 8 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

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За даними ДСНС, наразі тіло однієї людини деблоковано з-під завалів.







Раніше повідомлялося,що сьогодні, 8 вересня 2024 року, у Голосіївському районі столиці, на території АТП, стався вибух наразі невідомого походження. Згодом стало відомо, що рятувальники виявили двох загиблих. Пізніше стало відомо про 3 жертву.