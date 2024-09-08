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Наслідки вибуху на АТП у Голосіївському районі Києва (оновлено). ФОТОрепортаж

8 вересня о 10:12 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух на вул. Васильківській у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, на території автотранспортного підприємства сталось часткове руйнування у двоповерховій будівлі без займання.

"Ймовірно під завалами можуть бути люди. Інформація уточнюється. На місці працює 31 рятувальник та 8 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух пролунав у Павлограді, - ЗМІ

Вибух у Києві
Вибух у Києві
Вибух у Києві
Вибух у Києві

За даними ДСНС, наразі тіло однієї людини деблоковано з-під завалів.

вибух у Києві
вибух у Києві
вибух у Києві

Раніше повідомлялося,що сьогодні, 8 вересня 2024 року, у Голосіївському районі столиці, на території АТП, стався вибух наразі невідомого походження. Згодом стало відомо, що рятувальники виявили двох загиблих. Пізніше стало відомо про 3 жертву. 

Автор: 

вибух (4483) Київ (19530) ДСНС (5122)


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Топ коментарі
+4
Невже війни замало, гинуть там де цього не мало бути.
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08.09.2024 11:49
+3
А газ недостатньо потужний .. ?
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08.09.2024 12:09
+2
Забудовники розчищають собі майданчик.
Так само було біля готелю "Мир".
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08.09.2024 12:50
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Взагалі, всілякі АТП треба повиносити за межі населених пунктів.
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08.09.2024 11:35 Відповісти
А що таке АТП ? І куди його виносити?
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08.09.2024 13:31 Відповісти
Автотранспортні підприємства. З ремонтними базами, складами паливомастильних, газу. І всіляких балонів.
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08.09.2024 14:22 Відповісти
Так давайте ТРЦ повиносимо за межі міста. Тролейбусні і трамвайні депо
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08.09.2024 14:17 Відповісти
Ні, ну до абсурду можна довести все.
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08.09.2024 14:23 Відповісти
Ну так а яка підстава виносити автобусні парки за місто?
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08.09.2024 14:30 Відповісти
Раніше вони практично за містом й були. В парі км від мене - автобусний парк. На початку повномасштабного по ньому гатили. Дякуючи Богу ночером ввалили, ніхто не постраждав. Крім вікон у будинках. А базу рознесло до бєніної мами. То був тупо фарт охоронцям..
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08.09.2024 15:36 Відповісти
Мені здається, що ви не підготувалися до діалогу. Навіть швидка подорож в Гугль свідчить про те, що автобусні парки при СРСР були в місті. Я особисто не бачу ніяких причин (і від вас не прочитав), чому їх треба виносити за межі міста. Щоб збільшити витрати пального при виході на рейс і повернення в парк? Чи ви натякаєте на небезпеку газозварювального обладнання? Так тоді всі СТО і підприємства потрібно зачинити. А ще підкидаю вам тему для фобії - електромобілі і літій-іонні батареї хімії NMC, які в разі займання неможливо загасити
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08.09.2024 15:41 Відповісти
Та добре, що не бачите та незнаєте.

А фоьії залиште собі
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08.09.2024 16:14 Відповісти
А що ми маємо знати таке таємниче, що відомє тільки вам? Бо від ваших ідей та теорій змови стає трохи страшно. Доречі: а чого ж зараз світло не вимикають, якщо вимкнення не пов'язані з війною? Всю електрику продали, напевно і гроші не потрібні раптово стали..
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08.09.2024 16:19 Відповісти
Марині так хочеться щоб повиносили . А якщо хочеться то це гірше ніж болить😂😂😂
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08.09.2024 17:15 Відповісти
Ну раз Марина сказала - треба виносити...
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08.09.2024 18:14 Відповісти
Невже війни замало, гинуть там де цього не мало бути.
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08.09.2024 11:49 Відповісти
До чого війна? Це скоріше за все нещасний випадок
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08.09.2024 14:15 Відповісти
Та ні#єра собі вибухнуло. Щось не схоже на газ - розвалило два поверхи. Це щось потужне було.
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08.09.2024 12:08 Відповісти
А газ недостатньо потужний .. ?
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08.09.2024 12:09 Відповісти
А чому дивуватись?! З сепаратистських регіонів, без фільтрації прибуло багато диверсантів під виглядом ВПО, от і результат!
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08.09.2024 12:49 Відповісти
Навіщо це писати? Чи ви на виробництві ніколи не були? Чи газ ніколи не вибухав?
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08.09.2024 14:16 Відповісти
Дядьку, а звідкиля Ви взялися, такий активний з регістрацією 14 року? Я тут з дев'ятого сиджу, а Вас щось не пам'ятаю...
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08.09.2024 20:14 Відповісти
Напевно звідти, звідки і всі: зареєструвався одного дня і все. А не бачили - бо багато років на форумах не сидів
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08.09.2024 21:18 Відповісти
Забудовники розчищають собі майданчик.
Так само було біля готелю "Мир".
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08.09.2024 12:50 Відповісти
Вже КМДА підтвердила про вибух газу.
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08.09.2024 13:42 Відповісти
А мартышки так набzдели, что аж окна улетели ...
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08.09.2024 14:28 Відповісти
Я так розумію, це смішно..? Після якого слова треба сміятися.? Дебіле, загинуло троє людей, з чиєї б не було вини.
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08.09.2024 15:03 Відповісти
 
 