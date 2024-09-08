УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7426 відвідувачів онлайн
Новини
13 013 12
вибух (4367) Київ (19122)

У Києві вибух на території АТП: двоє загиблих, зруйновано двоповерхову будівлю, під завалами можуть бути люди (оновлено). ФОТО

Сьогодні, 8 вересня 2024 року, у Голосіївському районі столиці, на території АТП, стався вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ,  о 12.36 начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що на території АТП в Голосіївському районі стався вибух техногенного походження, внаслідок чого двоповерхова будівля 40 х 100 м. була частково зруйнована. 

"За уточненими даними на цю хвилину відомо достеменно про двох загиблих (раніше Попко повідомляв про 3 загиблих. - Ред). Під завалами можуть бути люди. До рятувально-пошуковоі операції залучено кінологічний розрахунок", - йдеться у повідомленні.

Всі оперативні служби працюють на місці.

"Пожежі немає. Під завалами можуть бути люди. Екстрені служби вже працюють на місці", - зазначав своєю чергою мер Києва Віталій Кличко.

Також читайте: Вибух пролунав у Павлограді, - ЗМІ

Що передувало?

Як повідомив о 10.50 начальник КМВА Сергій Попко, попередньо, виявили двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Всі оперативні служби працюють на місці.

Об 11.10 Попко повідомив, що рятувальники деблокували ще одне тіло. На цю хвилину відомо про трьох загиблих(згодом з'ясувалося, що підтвердження щодо третьої жертви немає. - Ред.). Пошуково-рятувальна операція триває.

Також він опублікував фото, на яких зафіксовано масштаби руйнувань.

Вибух у Києві
Вибух у Києві
Вибух у Києві

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
АТП? Балони, балони, балони..зварювали автонепотріб.
показати весь коментар
08.09.2024 10:59
+4
якісь два дебіла, 155 мм, болгаркою пиляли?
показати весь коментар
08.09.2024 11:00
+3
Ти в Нідерландах жорстоко наказуєш ворога?
показати весь коментар
08.09.2024 12:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
АТП? Балони, балони, балони..зварювали автонепотріб.
показати весь коментар
08.09.2024 10:59 Відповісти
якісь два дебіла, 155 мм, болгаркою пиляли?
показати весь коментар
08.09.2024 11:00 Відповісти
Взагалі-то на таких підприємствах зазвичай є ремцех, а в ремцеху зазвичай є газозварювальне обладнання...
показати весь коментар
08.09.2024 11:14 Відповісти
то, коли, розпорядження, наряд, бухгалтерія, склад, расходники, все таке.
а, коли, вкрай потрібно терміново, і що б васильович не знав, то таке і трапляється.
показати весь коментар
08.09.2024 11:17 Відповісти
Типу того...
показати весь коментар
08.09.2024 11:18 Відповісти
Подчеркни. «От супа отказалась» В скобках: «Суп харчо». - «Три порции шашлыка - выбросила в пропасть.
Между текстом и заголовком находится как минимум одно разрушенное здание.
показати весь коментар
08.09.2024 11:21 Відповісти
А міністр освіти, такий собі Оксен Лісовий закликає всіх до очного навчання!!
Іранські ракете через 3-5 днів опиняться на території бульбашії, а звідти до Києва вони лететь 2-4 хвилини. Навіть злякатися не встигнете!!!
За такі речі треба жорстоко ворога наказувати!! В пекло сволоту!!!
показати весь коментар
08.09.2024 12:13 Відповісти
Ти в Нідерландах жорстоко наказуєш ворога?
показати весь коментар
08.09.2024 12:50 Відповісти
Ха-ха!!! Тут, щоб Ви знали і бачили, русні бикуючої, наглої, ситої хоч греблю гати!! Вони від птн-птх сюди звалили і думають, що Українці їх не бачать! Ми їх тут так *******, що аж хостели тріщать! Їх манаття по влицях розлітається, морди тріщать, зуби вилітають.
показати весь коментар
08.09.2024 16:06 Відповісти
Красива фантазія. От би в житті так ...
показати весь коментар
09.09.2024 01:31 Відповісти
Если с территории бсср что-то начнет лететь, то "Паляницю" и новые дроны будут испытывать на бункерах бацьки.
показати весь коментар
08.09.2024 13:54 Відповісти
Так! Але як завжди є маленьке "але"! Ті Паляниці і дрони повинні бути не в одиничній, а в мільйонній кількості, що це спиймалось ворогом як загроза.
Бо приклади щодо ВПК ми вже знаємо.
Гроші дали, гроші кудись ділись, дронів немає, паляниці не зробили...
показати весь коментар
08.09.2024 16:02 Відповісти
 
 