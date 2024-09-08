В Киеве взрыв на территории АТП: двое погибших, разрушены двухэтажные здания, под завалами могут быть люди (обновлено). ФОТО

Сегодня, 8 сентября 2024 года, в Голосеевском районе столицы на территории АТП произошел взрыв.

Як інформує Цензор.НЕТ, о 12.36 начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що на території АТП в Голосіївському районі стався вибух техногенного походження, внаслідок чого двоповерхова будівля 40 х 100 м. була частково зруйнована.

"За уточненими даними на цю хвилину відомо достеменно про двох загиблих (раніше Попко повідомляв про 3 загиблих. - Ред). Під завалами можуть бути люди. До рятувально-пошуковоі операції залучено кінологічний розрахунок", - йдеться у повідомленні.

Всі оперативні служби працюють на місці.

"Пожара нет. Под завалами могут быть люди. Экстренные службы уже работают на месте", - отмечал в свою очередь мэр Киева Виталий Кличко.

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Обновленная информация

Как сообщил в 10.50 начальник КГВА Сергей Попко, предварительно обнаружили двоих погибших. Под завалами могут находиться люди. Поисково-спасательные работы продолжаются. Все оперативные службы работают на месте.

В 11.10 Попко сообщил, что спасатели деблокировали еще одно тело. К этой минуте известно о трех погибших (впоследствии выяснилось, что подтверждений о третьей жертве нет. - Ред.). Поисково-спасательная операция продолжается.

Также он опубликовал фотографии, на которых зафиксированы масштабы разрушений.





