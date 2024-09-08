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Новости
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взрыв (6502) Киев (24765)

В Киеве взрыв на территории АТП: двое погибших, разрушены двухэтажные здания, под завалами могут быть люди (обновлено). ФОТО

Сегодня, 8 сентября 2024 года, в Голосеевском районе столицы на территории АТП произошел взрыв.

Як інформує Цензор.НЕТ, о 12.36 начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що на території АТП в Голосіївському районі стався вибух техногенного походження, внаслідок чого двоповерхова будівля 40 х 100 м. була частково зруйнована.

"За уточненими даними на цю хвилину відомо достеменно про двох загиблих (раніше Попко повідомляв про 3 загиблих. - Ред). Під завалами можуть бути люди. До рятувально-пошуковоі операції залучено кінологічний розрахунок", - йдеться у повідомленні.

Всі оперативні служби працюють на місці.

"Пожара нет. Под завалами могут быть люди. Экстренные службы уже работают на месте", - отмечал в свою очередь мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв раздался в Павлограде, - СМИ

Обновленная информация

Как сообщил в 10.50 начальник КГВА Сергей Попко, предварительно обнаружили двоих погибших. Под завалами могут находиться люди. Поисково-спасательные работы продолжаются. Все оперативные службы работают на месте.

В 11.10 Попко сообщил, что спасатели деблокировали еще одно тело. К этой минуте известно о трех погибших (впоследствии выяснилось, что подтверждений о третьей жертве нет. - Ред.). Поисково-спасательная операция продолжается.

Также он опубликовал фотографии, на которых зафиксированы масштабы разрушений.

Вибух у Києві
Вибух у Києві
Вибух у Києві
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Топ комментарии
+6
АТП? Балони, балони, балони..зварювали автонепотріб.
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08.09.2024 10:59
+4
якісь два дебіла, 155 мм, болгаркою пиляли?
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08.09.2024 11:00
+3
Ти в Нідерландах жорстоко наказуєш ворога?
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08.09.2024 12:50
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АТП? Балони, балони, балони..зварювали автонепотріб.
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08.09.2024 10:59 Ответить
якісь два дебіла, 155 мм, болгаркою пиляли?
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08.09.2024 11:00 Ответить
Взагалі-то на таких підприємствах зазвичай є ремцех, а в ремцеху зазвичай є газозварювальне обладнання...
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08.09.2024 11:14 Ответить
то, коли, розпорядження, наряд, бухгалтерія, склад, расходники, все таке.
а, коли, вкрай потрібно терміново, і що б васильович не знав, то таке і трапляється.
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08.09.2024 11:17 Ответить
Типу того...
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08.09.2024 11:18 Ответить
Подчеркни. «От супа отказалась» В скобках: «Суп харчо». - «Три порции шашлыка - выбросила в пропасть.
Между текстом и заголовком находится как минимум одно разрушенное здание.
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08.09.2024 11:21 Ответить
А міністр освіти, такий собі Оксен Лісовий закликає всіх до очного навчання!!
Іранські ракете через 3-5 днів опиняться на території бульбашії, а звідти до Києва вони лететь 2-4 хвилини. Навіть злякатися не встигнете!!!
За такі речі треба жорстоко ворога наказувати!! В пекло сволоту!!!
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08.09.2024 12:13 Ответить
Ти в Нідерландах жорстоко наказуєш ворога?
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08.09.2024 12:50 Ответить
Ха-ха!!! Тут, щоб Ви знали і бачили, русні бикуючої, наглої, ситої хоч греблю гати!! Вони від птн-птх сюди звалили і думають, що Українці їх не бачать! Ми їх тут так *******, що аж хостели тріщать! Їх манаття по влицях розлітається, морди тріщать, зуби вилітають.
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08.09.2024 16:06 Ответить
Красива фантазія. От би в житті так ...
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09.09.2024 01:31 Ответить
Если с территории бсср что-то начнет лететь, то "Паляницю" и новые дроны будут испытывать на бункерах бацьки.
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08.09.2024 13:54 Ответить
Так! Але як завжди є маленьке "але"! Ті Паляниці і дрони повинні бути не в одиничній, а в мільйонній кількості, що це спиймалось ворогом як загроза.
Бо приклади щодо ВПК ми вже знаємо.
Гроші дали, гроші кудись ділись, дронів немає, паляниці не зробили...
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08.09.2024 16:02 Ответить
 
 