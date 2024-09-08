Последствия взрыва на АТП в Голосеевском районе Киева (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ
8 сентября в 10:12 к спасателям поступило сообщение о взрыве на ул. Васильковской в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, на территории автотранспортного предприятия произошло частичное разрушение в двухэтажном здании без возгорания.
"Вероятно под завалами могут быть люди. Информация уточняется. На месте работает 31 спасатель и 8 единиц техники", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сегодня, 8 сентября 2024 года, в Голосеевском районе столицы, на территории АТП, произошел взрыв пока неизвестного происхождения. Впоследствии стало известно, что спасатели обнаружили двоих погибших. Позже стало известно о 3 жертве.
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А фоьії залиште собі
Так само було біля готелю "Мир".