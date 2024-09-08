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Последствия взрыва на АТП в Голосеевском районе Киева (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

8 сентября в 10:12 к спасателям поступило сообщение о взрыве на ул. Васильковской в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, на территории автотранспортного предприятия произошло частичное разрушение в двухэтажном здании без возгорания.

"Вероятно под завалами могут быть люди. Информация уточняется. На месте работает 31 спасатель и 8 единиц техники", - говорится в сообщении.

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Вибух у Києві
Вибух у Києві
Вибух у Києві
Вибух у Києві

Ранее сообщалось, что сегодня, 8 сентября 2024 года, в Голосеевском районе столицы, на территории АТП, произошел взрыв пока неизвестного происхождения. Впоследствии стало известно, что спасатели обнаружили двоих погибших. Позже стало известно о 3 жертве.

Автор: 

взрыв (6771) Киев (25577) ГСЧС (4983)


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Топ комментарии
+4
Невже війни замало, гинуть там де цього не мало бути.
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08.09.2024 11:49
+3
А газ недостатньо потужний .. ?
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08.09.2024 12:09
+2
Забудовники розчищають собі майданчик.
Так само було біля готелю "Мир".
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08.09.2024 12:50
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Взагалі, всілякі АТП треба повиносити за межі населених пунктів.
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08.09.2024 11:35 Ответить
А що таке АТП ? І куди його виносити?
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08.09.2024 13:31 Ответить
Автотранспортні підприємства. З ремонтними базами, складами паливомастильних, газу. І всіляких балонів.
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08.09.2024 14:22 Ответить
Так давайте ТРЦ повиносимо за межі міста. Тролейбусні і трамвайні депо
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08.09.2024 14:17 Ответить
Ні, ну до абсурду можна довести все.
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08.09.2024 14:23 Ответить
Ну так а яка підстава виносити автобусні парки за місто?
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08.09.2024 14:30 Ответить
Раніше вони практично за містом й були. В парі км від мене - автобусний парк. На початку повномасштабного по ньому гатили. Дякуючи Богу ночером ввалили, ніхто не постраждав. Крім вікон у будинках. А базу рознесло до бєніної мами. То був тупо фарт охоронцям..
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08.09.2024 15:36 Ответить
Мені здається, що ви не підготувалися до діалогу. Навіть швидка подорож в Гугль свідчить про те, що автобусні парки при СРСР були в місті. Я особисто не бачу ніяких причин (і від вас не прочитав), чому їх треба виносити за межі міста. Щоб збільшити витрати пального при виході на рейс і повернення в парк? Чи ви натякаєте на небезпеку газозварювального обладнання? Так тоді всі СТО і підприємства потрібно зачинити. А ще підкидаю вам тему для фобії - електромобілі і літій-іонні батареї хімії NMC, які в разі займання неможливо загасити
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08.09.2024 15:41 Ответить
Та добре, що не бачите та незнаєте.

А фоьії залиште собі
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08.09.2024 16:14 Ответить
А що ми маємо знати таке таємниче, що відомє тільки вам? Бо від ваших ідей та теорій змови стає трохи страшно. Доречі: а чого ж зараз світло не вимикають, якщо вимкнення не пов'язані з війною? Всю електрику продали, напевно і гроші не потрібні раптово стали..
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08.09.2024 16:19 Ответить
Марині так хочеться щоб повиносили . А якщо хочеться то це гірше ніж болить😂😂😂
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08.09.2024 17:15 Ответить
Ну раз Марина сказала - треба виносити...
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08.09.2024 18:14 Ответить
Невже війни замало, гинуть там де цього не мало бути.
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08.09.2024 11:49 Ответить
До чого війна? Це скоріше за все нещасний випадок
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08.09.2024 14:15 Ответить
Та ні#єра собі вибухнуло. Щось не схоже на газ - розвалило два поверхи. Це щось потужне було.
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08.09.2024 12:08 Ответить
А газ недостатньо потужний .. ?
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08.09.2024 12:09 Ответить
А чому дивуватись?! З сепаратистських регіонів, без фільтрації прибуло багато диверсантів під виглядом ВПО, от і результат!
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08.09.2024 12:49 Ответить
Навіщо це писати? Чи ви на виробництві ніколи не були? Чи газ ніколи не вибухав?
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08.09.2024 14:16 Ответить
Дядьку, а звідкиля Ви взялися, такий активний з регістрацією 14 року? Я тут з дев'ятого сиджу, а Вас щось не пам'ятаю...
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08.09.2024 20:14 Ответить
Напевно звідти, звідки і всі: зареєструвався одного дня і все. А не бачили - бо багато років на форумах не сидів
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08.09.2024 21:18 Ответить
Забудовники розчищають собі майданчик.
Так само було біля готелю "Мир".
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08.09.2024 12:50 Ответить
Вже КМДА підтвердила про вибух газу.
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08.09.2024 13:42 Ответить
А мартышки так набzдели, что аж окна улетели ...
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08.09.2024 14:28 Ответить
Я так розумію, це смішно..? Після якого слова треба сміятися.? Дебіле, загинуло троє людей, з чиєї б не було вини.
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08.09.2024 15:03 Ответить
 
 