У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря, - КМДА

У неділю ввечері, 15 вересня, у столиці фіксується тимчасове погіршення якості повітря, імовірно, пов'язане з пожежами в екосистемах Київської області.

Про це повідомили у КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - йдеться у повідомленні.

До поліпшення ситуації мешканцям Києва рекомендують:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, що минуло тижня у ДСНС повідомляли про 13 пожеж в Києві на площі понад 17 тисяч квадратних метрів.

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