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повітря (162) забруднення (239) Київ (19122)

У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря, - КМДА

У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря

У неділю ввечері, 15 вересня, у столиці фіксується тимчасове погіршення якості повітря, імовірно, пов'язане з пожежами в екосистемах Київської області.

Про це повідомили у КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - йдеться у повідомленні.

До поліпшення ситуації мешканцям Києва рекомендують: 

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, що минуло тижня у ДСНС повідомляли про 13 пожеж в Києві на площі понад 17 тисяч квадратних метрів. 

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Топ коментарі
+2
Повітря позеленіло...Абсолютно зелений є найспокійнішим кольором. Він нікуди не рухається і не має ні звуку і не викликає ні радості, ні печалі. Ця постійна відсутність руху добре діє на стомлених людей, але може з часом і набриднути(!).
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15.09.2024 23:07
+2
Щоосені димлять торфовища. Літо було сухе, все висохло на порох, достатньо іскри від цигарки, чи від палаючого уламка збитого шахеда. Торф може диміти місяцями. А дебілам і тут Кличко муляє
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16.09.2024 00:37
+1
Окрім конспірології, ще ж ніколи не закінчаться любителі палити листя і траву на своїх ділянках, бо так все село робить, і взагалі така дебільна народна традиція.
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16.09.2024 03:04
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Повітря позеленіло...Абсолютно зелений є найспокійнішим кольором. Він нікуди не рухається і не має ні звуку і не викликає ні радості, ні печалі. Ця постійна відсутність руху добре діє на стомлених людей, але може з часом і набриднути(!).
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15.09.2024 23:07 Відповісти
Треба дихати, не затягуючись.
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15.09.2024 23:41 Відповісти
Щоосені димлять торфовища. Літо було сухе, все висохло на порох, достатньо іскри від цигарки, чи від палаючого уламка збитого шахеда. Торф може диміти місяцями. А дебілам і тут Кличко муляє
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16.09.2024 00:37 Відповісти
шо характерно: шалена жара стояла ДВА місяці! а горіти почало тільки після похолодання
"совпадєніє"? просто кацапи закинули бабла на підпали місцевим довбойобам! знайти паліїв дуже просто: по тріангуляції їх телефонів! але ж ци треба зайнятися!
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16.09.2024 01:57 Відповісти
А що - при триангуляції буде видно як конкретна людина в конкретному місці підпалює торфовище? А він заявить, що збирав гриби! І як ти доведеш зворотнє? Навіть наявність сірників у нього в кишені - не доказ. Це цілком законна річ у кишені людини І запах диу від нього - цілком звичайний - проходив через задимлене місце...
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16.09.2024 06:10 Відповісти
Наскільки це небезпечно - про горіння торфу: https://www.unian.ua/ecology/1113456-ukrajina-u-vogni-nebezpechni-torfyani-pojeji.html
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16.09.2024 02:55 Відповісти
Окрім конспірології, ще ж ніколи не закінчаться любителі палити листя і траву на своїх ділянках, бо так все село робить, і взагалі така дебільна народна традиція.
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16.09.2024 03:04 Відповісти
Вечером в центре конкретно воняло дымом...
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16.09.2024 09:58 Відповісти
Вот, млять, откуда в Киеве задымление!
"Київські митники спалили понад 11 тисяч контрафактних «Barbie»
показати весь коментар
17.09.2024 16:46 Відповісти
 
 