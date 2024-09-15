У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря, - КМДА
У неділю ввечері, 15 вересня, у столиці фіксується тимчасове погіршення якості повітря, імовірно, пов'язане з пожежами в екосистемах Київської області.
Про це повідомили у КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
"Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - йдеться у повідомленні.
До поліпшення ситуації мешканцям Києва рекомендують:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Нагадаємо, що минуло тижня у ДСНС повідомляли про 13 пожеж в Києві на площі понад 17 тисяч квадратних метрів.
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