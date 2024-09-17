УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6300 відвідувачів онлайн
Новини
833 6

Посуха, сильний вітер та безконтрольні самосійні ліси: в ДП "Ліси України" назвали причини масштабних пожеж

Чому в Україні виникають масштабні лісові пожежі?

Ситуація з лісовими пожежами в Україні наразі стабілізована, але ще принаймні тиждень лісівникам та ДСНС доведеться боротись з поширенням вогню.

Про це заявив генеральний директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні триває рекордна посуха. В деяких регіонах опадів не було вже три місяці. Прогноз невтішний… Принаймні ще тиждень нам спільно з ДСНС доведеться боротися з масштабними лісовими пожежами".

Лісівники зупинили поширення вогню на Полтавщині, де пожежа охопила майже тисячу гектарів. Біля столиці локалізовано велику пожежу у Вищедубечанському лісовому господарстві на площі 145 га. Нейтралізовані значні пожежі на Харківщині в Жовтневому та Чугуєво-Вовчанському лісових господарствах. Вогонь, кажуть в ДП "Ліси України", вже не поширюється, але всередині лісових масивів продовжується детонація боєприпасів.

Також дивіться: ДСНС врятувала від пожежі ціле село на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За словами Болоховця, точкові загоряння на територіях ДП "Ліси України" зазвичай швидко виявляються та нейтралізуються, допоки вогонь не встиг поширитися. Однак найбільша проблема виникає, коли пожежа перекидається в ліси державного підприємства з інших територій – об’єктів ПЗФ або залісених сільськогосподарських ділянок.

"Вчасно не локалізовані "зовнішні" пожежі насуваються на наші угіддя з надто великим фронтом. Функція лісівників – виявлення та первинне гасіння пожеж. Впоратися з таким масштабом стихійного лиха під силу лише ДСНС, яка має на озброєнні велику кількість потужної техніки", - зазначає Болоховець.

Читайте також: Через лісову пожежу на Полтавщині евакуювали мешканців двох сіл, пошкоджені приватні будинки та споруди, - ОВА. ФОТОрепортаж

Як повідомляється, у багатьох випадках лісівники благали місцеву владу передати залісені ділянки держпідприємству, щоб організувати пожежне облаштування та належний контроль, але отримали відмову. За словами Болоховця, щоб запобігти виникненню масштабних пожеж всі самосійні ліси потрібно терміново передати під контроль держави.

В ДП "Ліси України" заявляють, що вже планують відновлення знищених пожежами ділянок лісу. Але знову таки є проблема.

"Знову впираємося в процедуру, яка займає дуже багато часу та коштів. Треба нарешті визнати, що швидкість відновлення згорілих лісів залежить виключно від дерегуляції нормативної бази", - наголсив Болоховець.

Також читайте: Ліквідовано масштабну лісову пожежу в природному парку "Святі гори" на Донеччині: Вогонь вирував 8 днів, знищено 43 житлові будинки. ФОТО

Автор: 

ліс (768) пожежа (4330) Ліси України (41)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо я в тому лісі не маю права навіть повалене трухляве дерево забрати додому, то нехай хоч і все згорить до зе матері. Мені від того ні тепло ні холодно.
показати весь коментар
17.09.2024 14:23 Відповісти
От вже жлоб, кругом вигоду шукає. А єко система, тварини тобі теж до дупи? Можливо для тебе розслабон це побухати певас з тьолочками десь біля ганделика, а для багатьох людей ліс це можливість відпочіти від вашого жлобського суспільства .
показати весь коментар
17.09.2024 18:25 Відповісти
а можливо лісовози з необлікованим діловим лісом?
п.с: хто був в лісі в останні три роки може побачити величезні "санітарні вирубки"в вигляді рівненьких футбольних полів та космодромів.
показати весь коментар
17.09.2024 14:23 Відповісти
"ніколи такого не було - і от знову" - і на "самосійних лісах" зевлада аніматорів готова "нєплохо брібарахліЦа"..
показати весь коментар
17.09.2024 14:24 Відповісти
...всі самосійні ліси потрібно терміново передати під контроль держави. Джерело:
А навіщо вам контроль?!
Ви не справляєтесь з тим, що є!
Якось просив лісівника, який має опікуватись невеликим ліском біля мене, почисти підлісок, прибрати зламані гілки та видалити мертві дерева.
Він відповів, що потрібні гроші, адже люди безкоштовно працювати не будуть.
І запропонував: ти заплати, ми зробимо. А якщо ні-то ні...
показати весь коментар
17.09.2024 14:58 Відповісти
А я назву причини цих пожеж! Вони називаються: Державна агенція лісових ресурсів України;
Державне підприємство "Ліси України" по суті приватне підприємство!!!
Під виглядом цих пожеж ховають все те, що було вкрадено з 2021 року!!!
Ну класика ж: "...нас может теперь спасти либо кража, либо пожар"! Ось воно й гористь.
Та розженіть ці дві структури до бісової матері і віддайте ліси як природне багацтво у Мінохорони довкілля. Хоч буде у кого за що спитати!
показати весь коментар
17.09.2024 15:22 Відповісти
 
 