В Украине продолжается ликвидация 20 лесных пожаров, самая сложная ситуация на Харьковщине и Полтавщине, - Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов

За минувшие сутки в Украине погасили более 50 пожаров, однако еще 20 находятся в состоянии ликвидации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, передает Цензор.НЕТ.

Причины возникновения лесных пожаров

В Министерствае защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины рассказывают, что из-за человеческой халатности и умышленных поджогов в экосистемах Украины в этом году уже произошло 440 пожаров площадью 400 га. 60% от всех пожаров - более 900, площадью 15,6 тысяч га из-за военных действий.

"В Украине продолжается пожароопасный период. С наступлением осени учащаются поджоги сухой растительности населением, которые перерастают в масштабные пожары из-за засушливой погоды и высоких температур", - говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличение случаев сжигания сухой растительности гражданами на полях ухудшает ситуацию с пожарами на территории Украины. Хотя такая практика является незаконной, она до сих пор остается распространенной. Подожженная трава или стерня могут легко стать источником крупных неконтролируемых пожаров, которые часто перекидываются на лесные массивы. Кроме того, часто из-за сильного ветра огонь может распространяться на соседние территории, нанося значительный ущерб окружающей среде.

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В каких областях бушуют пожары

Сейчас самая сложная ситуация в Полтавской и Харьковской областях , где из-за сухой погоды и обстрелов горят леса. На Полтавщине общая площадь пройденная огнем составляет около 700 га, на Харьковщине два очага площадью вместе около 150 га.

и , где из-за сухой погоды и обстрелов горят леса. На Полтавщине общая площадь пройденная огнем составляет около 700 га, на Харьковщине два очага площадью вместе около 150 га. Кроме того, пожары продолжаются в Днепропетровской и Донецкой областях . В Донецкой области в результате вражеского обстрела г. Лиман возникло возгорание леса Лиманского лесхоза. Из-за сильного порывистого ветра огонь распространился в глубь лесных массивов. Огнем пройдено 400 га леса. Ликвидация пожара продолжается.

и . В Донецкой области в результате вражеского обстрела г. Лиман возникло возгорание леса Лиманского лесхоза. Из-за сильного порывистого ветра огонь распространился в глубь лесных массивов. Огнем пройдено 400 га леса. Ликвидация пожара продолжается. Большой лесной пожар тушат на Днепропетровщине лесоводы филиала "Восточный лесной офис" ГП "Леса Украины". Причина возгорания - человеческий фактор. Пожар возник в результате поджога сухой травы во дворе дома. Огнем пройдено около 15 га леса.

лесоводы филиала "Восточный лесной офис" ГП "Леса Украины". Причина возгорания - человеческий фактор. Пожар возник в результате поджога сухой травы во дворе дома. Огнем пройдено около 15 га леса. Еще два пожара продолжаются в Киевской области . Из-за человеческой халатности пылает 56 гектаров леса "Иванковского лесного хозяйства" ГП "Леса Украины". Пожар локализован, продолжается его ликвидация.

. Из-за человеческой халатности пылает 56 гектаров леса "Иванковского лесного хозяйства" ГП "Леса Украины". Пожар локализован, продолжается его ликвидация. Также, из-за человеческой халатности возник пожар в "Вышедубечанском лесном хозяйстве" ГП "Леса Украины" на ориентировочной площади 15 га. Пожар ликвидирован.

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Лесные пожары в Украине

Ранее Цензор.НЕТ писал, что на Полтавщине леса горят уже третий день.

Также сообщалось, что из-за лесного пожара в Полтавской области эвакуировали жителей двух сел. Были повреждены частные дома и сооружения.

В ГП "Леса Украины" заявляли, что ситуация с лесными пожарами в Украине пока стабилизирована, но еще по крайней мере неделю лесоводам и ГСЧС придется бороться с распространением огня.