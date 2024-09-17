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На Полтавщине третий день горит лес: Площадь пожара составила около 200 га. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Полтавщине третий день подряд продолжается масштабный лесной пожар.

Об этом сообщил глава ОВА Филипп Пронин, передает Цензор.НЕТ.

"Спасатели продолжают бороться со стихией в Полтавском районе. Ночью произошло еще одно возгорание на территории Боровского лесничества в Великорублевской громаде. Площадь пожара достигла около 200 га лесного массива и сухой растительности. Сейчас огнем охвачено ориентировочно 10 га", - говорится в сообщении.

Сейчас к борьбе с огнем привлечено 8 единиц техники и более 30 человек.

Глава ОГА добавил, что в результате масштабного лесного пожара эвакуировали 69 жителей сел Пудловка, Дубина, Маньковка, Собковка и Баловка Новосанжарской громады. Огонь повредил 26 жилых домов и 24 хозяйственные постройки.

"Ликвидация пожара продолжается. Сейчас горит сухая растительность и лесная подстилка на площади около 50 га. Огонь укрощают более 400 работников соответствующих служб. Привлечены четыре пожарных поезда, более 70 единиц техники", - сказал Пронин.

На Полтавщині третій день горить ліс
На Полтавщині третій день горить ліс
На Полтавщині третій день горить ліс
На Полтавщині третій день горить ліс
На Полтавщині третій день горить ліс

Лесной пожар на Полтавщине

Ранее сообщалось, что из-за лесного пожара на Полтавщине эвакуировали жителей двух сел. Были повреждены частные дома и сооружения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Засуха, сильный ветер и бесконтрольные самосессионные леса: в ГП "Леса Украины" назвали причины масштабных пожаров

Автор: 

пожар (5948) Полтавская область (1158)


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Ще скажіть що курці теж до цього не причетні, можливо не в цьому випадку.
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17.09.2024 15:05 Ответить
Хоча б єдина тварюка покарана за такі лиха?
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17.09.2024 15:07 Ответить
Так у нас второй месяц вся долина в дыму от костров и никого не штрафуют.А так два дня небо дым от пожара закрыл и ветер сильный,сегодня уже с утра дыма не видел,только там еще вонь от свалки горящей под Полтавой по ночам доходит.
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17.09.2024 15:18 Ответить
Треба всіх ДСНСників відправити в Польщу...
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17.09.2024 15:09 Ответить
Они могли спокойно с полицией проехатся по селам и штрафануть любителей костров ато уже дышать нечем а менты радостно на машинах патрулируют.
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17.09.2024 15:20 Ответить
 
 