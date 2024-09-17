На Полтавщине третий день горит лес: Площадь пожара составила около 200 га. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Полтавщине третий день подряд продолжается масштабный лесной пожар.

Об этом сообщил глава ОВА Филипп Пронин, передает Цензор.НЕТ.

"Спасатели продолжают бороться со стихией в Полтавском районе. Ночью произошло еще одно возгорание на территории Боровского лесничества в Великорублевской громаде. Площадь пожара достигла около 200 га лесного массива и сухой растительности. Сейчас огнем охвачено ориентировочно 10 га", - говорится в сообщении.

Сейчас к борьбе с огнем привлечено 8 единиц техники и более 30 человек.

Глава ОГА добавил, что в результате масштабного лесного пожара эвакуировали 69 жителей сел Пудловка, Дубина, Маньковка, Собковка и Баловка Новосанжарской громады. Огонь повредил 26 жилых домов и 24 хозяйственные постройки.

"Ликвидация пожара продолжается. Сейчас горит сухая растительность и лесная подстилка на площади около 50 га. Огонь укрощают более 400 работников соответствующих служб. Привлечены четыре пожарных поезда, более 70 единиц техники", - сказал Пронин.













Лесной пожар на Полтавщине

Ранее сообщалось, что из-за лесного пожара на Полтавщине эвакуировали жителей двух сел. Были повреждены частные дома и сооружения.

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