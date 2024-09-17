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На Полтавщині третій день горить ліс: Площа пожежі сягнула близько 200 га. ФОТОрепортаж

На Полтавщині третій день поспіль триває масштабна лісова пожежа.

Про це повідомив глава ОВА Філіп Пронін, передає Цензор.НЕТ.

"Рятувальники продовжують боротися зі стихією у Полтавському районі. Уночі сталося ще одне займання на території Борівського лісництва у Великорублівській громаді. Площа пожежі сягнула близько 200 га лісового масиву та сухої рослинності. Нині вогнем охоплено орієнтовно 10 га", - йдеться в повідомленні.

Наразі до боротьби із вогнем залучено 8 одиниць техніки та понад 30 осіб.

Глава ОВА додав, що внаслідок масштабної лісової пожежі евакуювали 69 мешканців сіл Пудлівка, Дубина, Маньківка, Собківка та Балівка Новосанжарської громади. Вогонь пошкодив 26 житлових будинків і 24 господарчі споруди.

"Ліквідація пожежі триває. Наразі горить суха рослинність і лісова підстилка на площі близько 50 га. Вогонь приборкують понад 400 працівників відповідних служб. Залучено чотири пожежні потяги, більше 70 одиниць техніки", - сказав Пронін.

На Полтавщині третій день горить ліс
На Полтавщині третій день горить ліс
На Полтавщині третій день горить ліс
На Полтавщині третій день горить ліс
На Полтавщині третій день горить ліс

Лісова пожежа на Полтавщині

Раніше повідомлялось, що через лісову пожежу на Полтавщині евакуювали жителів двох сіл. Було пошкоджено приватні будинки та споруди.

Також читайте: Посуха, сильний вітер та безконтрольні самосійні ліси: в ДП "Ліси України" назвали причини масштабних пожеж

Автор: 

пожежа (4330) Полтавська область (1115)


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Ще скажіть що курці теж до цього не причетні, можливо не в цьому випадку.
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17.09.2024 15:05 Відповісти
Хоча б єдина тварюка покарана за такі лиха?
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17.09.2024 15:07 Відповісти
Так у нас второй месяц вся долина в дыму от костров и никого не штрафуют.А так два дня небо дым от пожара закрыл и ветер сильный,сегодня уже с утра дыма не видел,только там еще вонь от свалки горящей под Полтавой по ночам доходит.
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17.09.2024 15:18 Відповісти
Треба всіх ДСНСників відправити в Польщу...
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17.09.2024 15:09 Відповісти
Они могли спокойно с полицией проехатся по селам и штрафануть любителей костров ато уже дышать нечем а менты радостно на машинах патрулируют.
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17.09.2024 15:20 Відповісти
 
 