В Україні триває ліквідація 20 лісових пожеж, найскладніша ситуація на Харківщині та Полтавщині, - Міндовкілля

За минулу добу в Україні погасили понад 50 пожеж,однак ще 20 знаходяться в стані ліквідації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, передає Цензор.НЕТ.

Причини виникнення лісових пожеж

У Міндовкіллі розповідають, що через людську недбалість та умисні підпали у екосистемах України цього року вже сталося 440 пожеж площею 400 га. 60% від усіх пожеж — понад 900, площею 15,6 тисяч га через воєнні дії.

"В Україні триває пожежонебезпечний період. З настанням осені все частішають підпали сухої рослинності населенням, які переростають у масштабні пожежі через посушливу погоду та високі температури", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що збільшення випадків спалювання сухої рослинності громадянами на полях погіршує ситуацію з пожежами на території України. Хоча така практика є незаконною, вона досі залишається поширеною. Підпалена трава чи стерня можуть легко стати джерелом великих неконтрольованих пожеж, які часто перекидаються на лісові масиви. Крім того, часто через сильний вітер вогонь може поширюватися на сусідні території, завдаючи значних збитків довкіллю.

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У яких областях вирують пожежі

Наразі, найскладніша ситуація у Полтавській та Харківській областях , де через суху погоду та обстріли горять ліси. На Полтавщині загальна площа пройдена вогнем становить близько 700 га, на Харківщині два осередки площею разом близько 150 га.

та , де через суху погоду та обстріли горять ліси. На Полтавщині загальна площа пройдена вогнем становить близько 700 га, на Харківщині два осередки площею разом близько 150 га. Крім того, пожежі тривають на Дніпропетровщині і Донеччині . На Донеччині внаслідок ворожого обстрілу м. Лиман виникло загоряння лісу Лиманського лісгоспу. Через сильний поривчастий вітер вогонь розповсюдився у глиб лісових масивів. Вогнем пройдено 400 га лісу. Ліквідація пожежі триває.

і . На Донеччині внаслідок ворожого обстрілу м. Лиман виникло загоряння лісу Лиманського лісгоспу. Через сильний поривчастий вітер вогонь розповсюдився у глиб лісових масивів. Вогнем пройдено 400 га лісу. Ліквідація пожежі триває. Велику лісову пожежу гасять на Дніпропетровщині лісівники філії "Східний лісовий офіс" ДП "Ліси України". Причина загоряння - людський фактор. Пожежа виникла в результаті підпалу сухої трави на подвірʼї. Вогнем пройдено близько 15 га лісу.

лісівники філії "Східний лісовий офіс" ДП "Ліси України". Причина загоряння - людський фактор. Пожежа виникла в результаті підпалу сухої трави на подвірʼї. Вогнем пройдено близько 15 га лісу. Ще дві пожежі тривають у Київській області . Через людську недбалість палає 56 гектарів лісу "Іванківського лісового господарства" ДП "Ліси України". Пожежа локалізована, триває її ліквідація.

. Через людську недбалість палає 56 гектарів лісу "Іванківського лісового господарства" ДП "Ліси України". Пожежа локалізована, триває її ліквідація. Також, через людську недбалість виникла пожежа у "Вищедубечанському лісовому господарстві" ДП "Ліси України" на орієнтовній площі 15 га. Пожежа ліквідовано.

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Лісові пожежі в Україні

Раніше Цензор.НЕТ писав, що на Полтавщині ліси горять уже третій день.

Перед повідомлялось, що через лісову пожежу у Полтавській області евакуювали жителів двох сіл. Було пошкоджено приватні будинки та споруди.

В ДП "Ліси України" заявиляли, що ситуація з лісовими пожежами в Україні наразі стабілізована, але ще принаймні тиждень лісівникам та ДСНС доведеться боротись з поширенням вогню.