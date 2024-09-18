На Харківщині евакуювали 250 людей через масштабні лісові пожежі, - ОВА

На Харківщині продовжують вирувати лісові пожежі. Наразі фіксується 14 осередків займання.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, найбільш загрозлива ситуація на Ізюмщині, а саме в населеному пункті Андріївка. Звідти довелося евакуювати місцевих жителів.

"Найбільш загрозлива ситуація по населеному пункту Андріївка Ізюмського району. Ухвалили рішення про евакуацію трьох вулиць цього села, які найближче до лісового масиву. Це близько 250 місцевих жителів, яким допоможуть виїхати у безпечніші місця", - розповів Синєгубов.

Очіьник ОВА додав, що до ліквідації займання задіяно 150 одиниць техніки та майже 600 осіб особового складу.

Нагадаємо, що у вівторок, 17 вересня, у Міндовкілля розповіли, що за минулу добу в Україні погасили понад 50 пожеж,однак ще 20 знаходяться в стані ліквідації.

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Лісові пожежі в Україні

Раніше Цензор.НЕТ писав, що на Полтавщині ліси горять уже третій день.

Перед цим повідомлялось, що через лісову пожежу у Полтавській області евакуювали жителів двох сіл. Було пошкоджено приватні будинки та споруди.

В ДП "Ліси України" заявиляли, що ситуація з лісовими пожежами в Україні наразі стабілізована, але ще принаймні тиждень лісівникам та ДСНС доведеться боротись з поширенням вогню.

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