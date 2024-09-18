Четверту добу гасять лісову пожежу в Лиманському районі Донеччини, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Лиманському районі Донеччини четверту добу гасять масштабну лісову пожежу.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Через сильні пориви вітру та тривалу посуху вогонь швидко розповсюдився на значну територію. Надзвичайники продовжують працювати над повною ліквідацією загоряння та запобіганням повторного спалаху. Станом на сьогодні вогонь пройшов уже площу близько 550 га. Загрози безпосереднього розповсюдження полум’я на населені пункти немає", - йдеться в повідомленні.

111 рятувальників та 26 одиниць техніки залучено до ліквідації пожежі.



Нагадаємо, раніше у Міндовкілля заявили, що в Україні триває ліквідація 20 лісових пожеж, найскладніша ситуація на Харківщині та Полтавщині.

У ДП "Ліси України" заявили, що причиною масштабних пожеж є посуха, сильний вітер та безконтрольні самосійні ліси.

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