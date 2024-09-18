Четвертые сутки тушат лесной пожар в Лиманском районе Донетчины, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

В Лиманском районе Донецкой области четвертые сутки тушат масштабный лесной пожар.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за сильных порывов ветра и длительной засухи огонь быстро распространился на значительную территорию. Чрезвычайники продолжают работать над полной ликвидацией возгорания и предотвращением повторного возгорания. По состоянию на сегодня огонь прошел уже площадь около 550 га. Угрозы непосредственного распространения пламени на населенные пункты нет", - говорится в сообщении.

111 спасателей и 26 единиц техники привлечены к ликвидации пожара.



Напомним, ранее в Минприроды заявили, что в Украине продолжается ликвидация 20 лесных пожаров, самая сложная ситуация на Харьковщине и Полтавщине.

В ГП "Ліси України" заявили, что причиной масштабных пожаров является засуха, сильный ветер и бесконтрольные самосейные леса.

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