На ВОТ Луганщины бушуют пожары: россияне ввели режим чрезвычайной ситуации

Российские захватчики ввели на территории временно оккупированной Луганской области режим чрезвычайной ситуации из-за сильных пожаров. Самая тяжелая ситуация - вокруг Антрацита и Станицы Луганской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Луганская областная государственная администрация сообщила.

Отмечается, что сейчас пожары бушуют на территории 7 административно-территориальных единиц.

По данным ОВА, только за минувшие сутки возникли более 80 очагов возгорания. Количество сгоревших домохозяйств уже исчисляется сотнями, а запах гари достиг Луганска.

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"Но там своя жизнь - на днях, когда необходимо было эвакуировать людей из соседних сел, для горожан открыли пункт проката велосипедов. А один из российских театров, наверное в качестве помощи, привез в охваченный смогом Луганск спектакль "Еж в тумане"", - рассказали в ОВА.

Ситуация с безопасностью на Луганщине

Как отметил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор, ситуация с безопасностью в освобожденных населенных пунктах сложная.

"В сторону Невского, где еще остаются люди, захватчики направили 62 беспилотника. Обстреляли село из реактивной и ствольной артиллерии. Били они и по Макеевке. Всего на этом участке фронта россияне открывали огонь 130 раз. Вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами в районе Твердохлебово", - сообщил Лысогор.

Боевые действия велись вблизи Андреевки, Макеевки и Невского.

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Пропагандистские мероприятия в школах

Кроме того, в течение учебного года 2024-2025 образовательным учреждениям на временно оккупированных территориях Луганщины российское профильное министерство рекомендует провести 218 пропагандистских мероприятий для молодежи. То есть, ориентировочно, каждый день - по мероприятию. Среди них - и всероссийский чемпионат по пилотированию дронами.

"У победителей будут повышенные шансы попасть под мобилизацию", - добавили в ОВА.

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