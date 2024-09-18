На ТОТ Луганщини вирують пожежі: росіяни ввели режим надзвичайної ситуації

Російській загарбники запровадили на території тимчасово окупованої Луганської області режим надзвичайної ситуації через сильні пожежі. Найважча ситуація навколо Антрациту та Станиці Луганської.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Луганська обласна державна адміністрація повідомила.

Зазначається, що нині пожежі вирують на території 7 адміністративно-територіальних одиниць.

За даними ОВА, лише за минулу добу виникли понад 80 осередків займання. Кількість згорілих домогосподарств вже рахується сотнями, а запах гару досяг Луганська.

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"Але там своє життя – днями, коли необхідно було евакуювати людей із сусідніх сіл, для містян відкрили пункт прокату велосипедів. А один із російських театрів, напевно у якості допомоги, привіз до охопленого смогом Луганська виставу "Їжак у тумані"", - розповіли в ОВА.

Безпекова ситуація на Луганщині

Як зазначив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, безпекова ситуація у звільнених населених пунктах складна.

"У бік Невського, де ще залишаються люди, загарбники спрямували 62 безпілотники. Обстріляли село з реактивної й ствольної артилерії. Били вони й по Макіївці. Загалом на цій ділянці фронту росіяни відкривали вогонь 130 разів. Ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами в районі Твердохлібового", - повідомив Лисогор.

Бойові дії точилися поблизу Андріївки, Макіївки та Невського.

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Пропагандистські заходи в школах

Крім того, упродовж навчального року 2024-2025 освітнім установам на тимчасово окупованих територіях Луганщини російське профільне міністерство рекомендує провести 218 пропагандистських заходів для молоді. Тобто, орієнтовно, кожного дня по заходу. Серед них – і всеросійський чемпіонат з пілотування дронами.

"У переможців будуть підвищені шанси потрапити під мобілізацію", - додали в ОВА.

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