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Северодонецк (331) Луганщина (6430) оккупация (9987)

Рашисты перестали завозить питьевую воду в оккупированный Лисичанск, в городе уже длительное время отсутствует централизованное водоснабжение.

Роздача води в окупованому Лисичанську

В Лисичанске, протяженность которого превышает 15 км, летом полностью прекратили подвозить питьевую воду для населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

"Захватчики уже третий год обещают починить систему централизованного водоснабжения, но дальше разговоров и показательных ремонтов отдельных участков захватчики не выполняют "обещаний", - говорится в сообщении.

Лысогор отметил, что до этого для местных жителей боевики организовывали подвоз воды, правда, делали это нерегулярно. Однако в последнее время предоставленные россиянами водовозы из города исчезли.

"Это событие совпало с заменой куратора из Татарстана, которому "подшефный" Лисичанск", - подчеркнул глава ОВА.

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Топ комментарии
+6
Ну и хрен на них!
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07.09.2024 12:38
+5
Нічого дивного. Кацапота на всьому козлостані так робить.
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07.09.2024 12:36
+5
ЗА ЩО БОРОЛИСЬ - НА ТЕ Й НАПОРОЛИСЬ !!!!
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07.09.2024 13:04
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Нічого дивного. Кацапота на всьому козлостані так робить.
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07.09.2024 12:36 Ответить
Якась ахінея від лисогора - Лисичанськ під окупацією не більше двух років
Водозабор йде зі Словянська - тому поки Україна не деокупує Лисичанськ - там води НЕ БУДЕ від слова ніколи - але ждуни нехай вірять сказкам байкаря лілі-путіна
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07.09.2024 13:03 Ответить
Ну и хрен на них!
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07.09.2024 12:38 Ответить
правильно, чужа земля нах не потрібна.
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07.09.2024 14:03 Ответить
Тю.....моча - це всьо
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07.09.2024 12:41 Ответить
ЗА ЩО БОРОЛИСЬ - НА ТЕ Й НАПОРОЛИСЬ !!!!
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07.09.2024 13:04 Ответить
БІЙСЯ БАЖАНЬ СВОЇХ,,,
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07.09.2024 13:05 Ответить
"Рашисти припинили завозити питну воду в окупований Лисичанськ" Джерело: https://censor.net/ua/n3508736

А вотку?! Вотку завозити не припинили?!!
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07.09.2024 13:10 Ответить
Зате ми, виконуючи норми гуманітарного права, і водою і їдлом бєлгородщину забезпечуємо..скоро пальне почнемо завозити.
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07.09.2024 13:34 Ответить
краще роскажить, скільки стадіонів або клумб сотворили зелені покидькі у вересні.
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07.09.2024 15:19 Ответить
 
 