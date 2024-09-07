УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10356 відвідувачів онлайн
Новини
2 188 10
Лисичанськ (313) Луганщина (4812) окупація (6534)

Рашисти припинили завозити питну воду в окупований Лисичанськ, у місті вже тривалий час відсутнє централізоване водопостачання

Роздача води в окупованому Лисичанську

У Лисичанську, протяжність якого перевищує 15 км, влітку повністю припинили підвозити питну воду для населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Загарбники вже третій рік обіцяють полагодити систему централізованого водопостачання, але далі розмов та показових ремонтів окремих ділянок загарбники не виконують "обіцянок", - йдеться в повідомленні.

Лисогор зазначив, що до цього для місцевих жителів бойовики організовували підвезення води, щоправда, робили це нерегулярно. Проте останнім часом надані росіянами водовози з міста зникли.

"Ця подія збіглася із заміною куратора із Татарстану, якому "підшефний" Лисичанськ", - підкреслив очільник ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Лисичанську за спробу користуватися мобільним зв’язком рашисти забирають "на підвал"

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Ну и хрен на них!
показати весь коментар
07.09.2024 12:38
+5
Нічого дивного. Кацапота на всьому козлостані так робить.
показати весь коментар
07.09.2024 12:36
+5
ЗА ЩО БОРОЛИСЬ - НА ТЕ Й НАПОРОЛИСЬ !!!!
показати весь коментар
07.09.2024 13:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нічого дивного. Кацапота на всьому козлостані так робить.
показати весь коментар
07.09.2024 12:36 Відповісти
Якась ахінея від лисогора - Лисичанськ під окупацією не більше двух років
Водозабор йде зі Словянська - тому поки Україна не деокупує Лисичанськ - там води НЕ БУДЕ від слова ніколи - але ждуни нехай вірять сказкам байкаря лілі-путіна
показати весь коментар
07.09.2024 13:03 Відповісти
Ну и хрен на них!
показати весь коментар
07.09.2024 12:38 Відповісти
правильно, чужа земля нах не потрібна.
показати весь коментар
07.09.2024 14:03 Відповісти
Тю.....моча - це всьо
показати весь коментар
07.09.2024 12:41 Відповісти
ЗА ЩО БОРОЛИСЬ - НА ТЕ Й НАПОРОЛИСЬ !!!!
показати весь коментар
07.09.2024 13:04 Відповісти
БІЙСЯ БАЖАНЬ СВОЇХ,,,
показати весь коментар
07.09.2024 13:05 Відповісти
"Рашисти припинили завозити питну воду в окупований Лисичанськ" Джерело: https://censor.net/ua/n3508736

А вотку?! Вотку завозити не припинили?!!
показати весь коментар
07.09.2024 13:10 Відповісти
Зате ми, виконуючи норми гуманітарного права, і водою і їдлом бєлгородщину забезпечуємо..скоро пальне почнемо завозити.
показати весь коментар
07.09.2024 13:34 Відповісти
краще роскажить, скільки стадіонів або клумб сотворили зелені покидькі у вересні.
показати весь коментар
07.09.2024 15:19 Відповісти
 
 