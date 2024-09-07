Рашисти припинили завозити питну воду в окупований Лисичанськ, у місті вже тривалий час відсутнє централізоване водопостачання
У Лисичанську, протяжність якого перевищує 15 км, влітку повністю припинили підвозити питну воду для населення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Загарбники вже третій рік обіцяють полагодити систему централізованого водопостачання, але далі розмов та показових ремонтів окремих ділянок загарбники не виконують "обіцянок", - йдеться в повідомленні.
Лисогор зазначив, що до цього для місцевих жителів бойовики організовували підвезення води, щоправда, робили це нерегулярно. Проте останнім часом надані росіянами водовози з міста зникли.
"Ця подія збіглася із заміною куратора із Татарстану, якому "підшефний" Лисичанськ", - підкреслив очільник ОВА.
Топ коментарі
+6 Муля e074cf64
показати весь коментар07.09.2024 12:38
+5 ОсвальдКоблпот 7abcdef4
показати весь коментар07.09.2024 12:36
+5 Роман с камнем
показати весь коментар07.09.2024 13:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Водозабор йде зі Словянська - тому поки Україна не деокупує Лисичанськ - там води НЕ БУДЕ від слова ніколи - але ждуни нехай вірять сказкам байкаря лілі-путіна
А вотку?! Вотку завозити не припинили?!!