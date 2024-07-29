УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6917 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
13 968 2

В окупованому Лисичанську за спробу користуватися мобільним зв’язком рашисти забирають "на підвал"

В окупованому Лисичанську досі немає зв'язку

У тимчасово окупованому Лисичанську на Луганщині рашисти суворо контролюють мобільний зв'язок.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо в Рубіжному чи Сєвєродонецьку місцеві за певну суму коштів отримують доступ до офіційно забороненого росіянами у прифронтових містах мобільного зв’язку, то в Лисичанську контроль більш суворий. Там за спробу користуватися покриттям забирають "на підвал", - зазначив він.

Також, за словами Лисогора, в окупованому Лисичанську за два роки так і не полагодили централізоване водопостачання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 500 житлових приміщень привласнили росіяни на окупованих територіях Луганщини

Автор: 

Лисичанськ (315) мобільний зв’язок (1018) окупація (6658) Луганська область (4869)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дзвонити заборонено, можна тільки стучати, товарищу майору...
показати весь коментар
29.07.2024 09:49 Відповісти
Нема ніякого порушення прав людини іде війна у нас трнба просто відключить операторів і буде менше прильотів у групах сповіщають де тцк де ппо збирають за гроші мітинги а потім відправляють на рашку відзняте до 2000 жили без мобіл хто від цього вмер читали книжок більше і думали самі а не з подачі блоХерів
показати весь коментар
29.07.2024 09:51 Відповісти
 
 