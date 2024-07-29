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В окупованому Лисичанську за спробу користуватися мобільним зв’язком рашисти забирають "на підвал"
У тимчасово окупованому Лисичанську на Луганщині рашисти суворо контролюють мобільний зв'язок.
Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо в Рубіжному чи Сєвєродонецьку місцеві за певну суму коштів отримують доступ до офіційно забороненого росіянами у прифронтових містах мобільного зв’язку, то в Лисичанську контроль більш суворий. Там за спробу користуватися покриттям забирають "на підвал", - зазначив він.
Також, за словами Лисогора, в окупованому Лисичанську за два роки так і не полагодили централізоване водопостачання.
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Sergii Ustim
показати весь коментар29.07.2024 09:49 Відповісти Мені подобається 1
Sergej #591263
показати весь коментар29.07.2024 09:51 Відповісти Мені подобається 2
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