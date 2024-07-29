В окупованому Лисичанську за спробу користуватися мобільним зв’язком рашисти забирають "на підвал"

У тимчасово окупованому Лисичанську на Луганщині рашисти суворо контролюють мобільний зв'язок.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо в Рубіжному чи Сєвєродонецьку місцеві за певну суму коштів отримують доступ до офіційно забороненого росіянами у прифронтових містах мобільного зв’язку, то в Лисичанську контроль більш суворий. Там за спробу користуватися покриттям забирають "на підвал", - зазначив він.

Також, за словами Лисогора, в окупованому Лисичанську за два роки так і не полагодили централізоване водопостачання.

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