Понад 500 житлових приміщень привласнили росіяни на окупованих територіях Луганщини

У так званій "ЛНР" росіяни незаконно привласнили 514 житлових приміщень українців, які евакуювалися за межі окупованої території.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"514 житлових приміщень "віджали" у так званій "ЛНР" у тих, хто евакуювався за межі окупованої території. Це ті об’єкти, процедуру "націоналізації", що розпочинається по завершенні 30 діб від дня виявлення, по яким завершено повністю. Значна частина нерухомості, як заявляє окупаційна влада, перебуває "в роботі"", - зазначив голова ОВА.

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