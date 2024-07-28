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Новини
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Понад 500 житлових приміщень привласнили росіяни на окупованих територіях Луганщини

окупація

У так званій "ЛНР" росіяни незаконно привласнили 514 житлових приміщень українців, які евакуювалися за межі окупованої території.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"514 житлових приміщень "віджали" у так званій "ЛНР" у тих, хто евакуювався за межі окупованої території. Це ті об’єкти, процедуру "націоналізації", що розпочинається по завершенні 30 діб від дня виявлення, по яким завершено повністю. Значна частина нерухомості, як заявляє окупаційна влада, перебуває "в роботі"", - зазначив голова ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти створили спеціальний фонд житла, відібраного в українців на ТОТ, - Центр нацспротиву

Автор: 

житло (1062) окупація (6682) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+5
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28.07.2024 13:15
+3
В Західній Україні, після 39-го, ця сарана привласнила тисячі квартир і обійсть.
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28.07.2024 13:54
+2
Понад 500 житлових приміщень привласнили росіяни на окупованих територіях Луганщини Джерело:
ЖИТЛО ПРИВЛАСНИЛИ І ЦЕ ВАС ХВИЛЮЄ ?

А то що на Донбасі ледь не половина населення це завезені буряти, дагестанці, осетіни і інший шлак раша федерації і донбасянки від них народжують конвеєром метисів це фігня ?

Як цей раша цирк виганяти з Донбаса коли туди зайде ЗСУ.
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28.07.2024 13:33
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Висловіть підозру чи мастурбованість.
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28.07.2024 12:56 Відповісти
ЦІКАВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЖДУНІВ...
А ЧОГО ЦЕ ЕЛІТНА ОДЕСЬКА АРКАДІЯ І КИЇВСЬКА РУБЛЬОВКА ЦІЛЕНЬКА?
ІНТЕРЕСУЮСЬ СПРОСИТЬ НА ЩО РОЗРАХОВУЮТЬ СВИНОРОСИ?
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28.07.2024 13:00 Відповісти
Я думаю , що кончене кацапське бидло , привласнило
набагато більше наших приміщень ,
але скоро горітимуть в пеклі і нічого їм не допоможе 😡
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28.07.2024 13:02 Відповісти
кожному рюcсгому по домовіні !!!!!
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28.07.2024 13:12 Відповісти
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28.07.2024 13:15 Відповісти
Понад 500 житлових приміщень привласнили росіяни на окупованих територіях Луганщини Джерело:
ЖИТЛО ПРИВЛАСНИЛИ І ЦЕ ВАС ХВИЛЮЄ ?

А то що на Донбасі ледь не половина населення це завезені буряти, дагестанці, осетіни і інший шлак раша федерації і донбасянки від них народжують конвеєром метисів це фігня ?

Як цей раша цирк виганяти з Донбаса коли туди зайде ЗСУ.
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28.07.2024 13:33 Відповісти
Запросто: громадянства не надавати, на роботу не приймати, ніяких соцвиплат - самі поїдуть туди, звідки приїхали. А краще прирівняти до мародерів, які скористалися горем людей, і відкрити кримінальні справи.
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28.07.2024 13:56 Відповісти
Ви наївні бачу зовсім - вони в таких умовах живуть у своїх Бурятіях і Осетіях з Абхазіями де немає роботи роками.

Займуться криміналом, наркотрафіком і алкоголем з проституцієй, ще наладять работоргівлю - все що вони роблять на батьківщині і те що робиться в Краснодарському краї.

Вижигати це лайно прийдеться каленим залізом, по іншому ніяк і це велика проблема для України.
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28.07.2024 14:03 Відповісти
Ну добре, я наївна. А ви що маєте на увазі під "вижигати каленим залізом", якщо виходити з того, щоб не було крику з Європи про порушення прав чєлавєка?
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28.07.2024 15:01 Відповісти
Для цього і прийдеться ввести Стан Війни, по ньому на місці і розтрілювати ворогів держави можна, знаючи це цій шушвалі нічого не залишиться як тікати з Донбаса в Буряітії, Осетії, Дагестани, Хакасії іт.д. а з ними і донбасянскіх любітєльніц руцкой екзотікі і військових грошей з виводками.
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29.07.2024 01:21 Відповісти
Знову, як відкривати кримінальні справи на негромадян України на яких не розповсюджується закон України ?
Тоді вже простіше їх депортувати разом з донбасянськими самками але смердіння буде на всю Європу про порушення "прав чєловєка"і це прорблема.
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28.07.2024 14:05 Відповісти
Кримінальний кодекс поширюється на всіх, за місцем скоєння злочину, незалежно від громадянства злочинця. Це загальноприйнята міжнародна практика ...
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28.07.2024 15:38 Відповісти
А в "місцях не менш віддалених" всяке трапляється. За наявності зацікавленості "випадковість" перетворюється на "закономірність", що загальновідомо. Внаслідок чого і колаборанти і понаїхи дружно рвонуть у "рідну гівень", так, що за "вибраними екземплярами" доведеться полювання організовувати ...
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28.07.2024 16:05 Відповісти
Не рвонуть, в них дома (Хакасія, Бурятія, Осетія, Абхазія, Дагестан) в 50 разів хрєновій ніж на Донбасі + самкі наних самі кидаються, не життя, а мрія.
Це їх "рвати" прийдеться звідсіля.
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29.07.2024 01:14 Відповісти
Я до того що їх расєя через ООН чи гуманітарні європейські організації затребують собі щоб вони на території рф відбували покарання (на місці відпустять і ще грамоту дадуть)
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29.07.2024 01:11 Відповісти
В Західній Україні, після 39-го, ця сарана привласнила тисячі квартир і обійсть.
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28.07.2024 13:54 Відповісти
 
 