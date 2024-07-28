Понад 500 житлових приміщень привласнили росіяни на окупованих територіях Луганщини
У так званій "ЛНР" росіяни незаконно привласнили 514 житлових приміщень українців, які евакуювалися за межі окупованої території.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
"514 житлових приміщень "віджали" у так званій "ЛНР" у тих, хто евакуювався за межі окупованої території. Це ті об’єкти, процедуру "націоналізації", що розпочинається по завершенні 30 діб від дня виявлення, по яким завершено повністю. Значна частина нерухомості, як заявляє окупаційна влада, перебуває "в роботі"", - зазначив голова ОВА.
Топ коментарі
+5 Підлога Маккартні
показати весь коментар28.07.2024 13:15
+3 Oresta Bartka
показати весь коментар28.07.2024 13:54
+2 Garry Dron
показати весь коментар28.07.2024 13:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ЧОГО ЦЕ ЕЛІТНА ОДЕСЬКА АРКАДІЯ І КИЇВСЬКА РУБЛЬОВКА ЦІЛЕНЬКА?
ІНТЕРЕСУЮСЬ СПРОСИТЬ НА ЩО РОЗРАХОВУЮТЬ СВИНОРОСИ?
набагато більше наших приміщень ,
але скоро горітимуть в пеклі і нічого їм не допоможе 😡
ЖИТЛО ПРИВЛАСНИЛИ І ЦЕ ВАС ХВИЛЮЄ ?
А то що на Донбасі ледь не половина населення це завезені буряти, дагестанці, осетіни і інший шлак раша федерації і донбасянки від них народжують конвеєром метисів це фігня ?
Як цей раша цирк виганяти з Донбаса коли туди зайде ЗСУ.
Займуться криміналом, наркотрафіком і алкоголем з проституцієй, ще наладять работоргівлю - все що вони роблять на батьківщині і те що робиться в Краснодарському краї.
Вижигати це лайно прийдеться каленим залізом, по іншому ніяк і це велика проблема для України.
Тоді вже простіше їх депортувати разом з донбасянськими самками але смердіння буде на всю Європу про порушення "прав чєловєка"і це прорблема.
Це їх "рвати" прийдеться звідсіля.