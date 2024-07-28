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Новости
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Более 500 жилых помещений присвоили россияне на оккупированных территориях Луганщины

окупація

В так называемой "ЛНР" россияне незаконно присвоили 514 жилых помещений украинцев, которые эвакуировались за пределы оккупированной территории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор.

"514 жилых помещений "отжали" в так называемой "ЛНР" у тех, кто эвакуировался за пределы оккупированной территории. Это те объекты, процедура "национализации", которая начинается по завершении 30 суток со дня обнаружения, по которым завершена полностью. Значительная часть недвижимости, как заявляют оккупационные власти, находится "в работе"", - отметил глава ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты создали специальный фонд жилья, отобранного у украинцев на ВОТ, - Центр нацсопротивления

Автор: 

жилье (905) оккупация (10108) Луганская область (6487)


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Топ комментарии
+5
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28.07.2024 13:15
+3
В Західній Україні, після 39-го, ця сарана привласнила тисячі квартир і обійсть.
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28.07.2024 13:54
+2
Понад 500 житлових приміщень привласнили росіяни на окупованих територіях Луганщини Джерело:
ЖИТЛО ПРИВЛАСНИЛИ І ЦЕ ВАС ХВИЛЮЄ ?

А то що на Донбасі ледь не половина населення це завезені буряти, дагестанці, осетіни і інший шлак раша федерації і донбасянки від них народжують конвеєром метисів це фігня ?

Як цей раша цирк виганяти з Донбаса коли туди зайде ЗСУ.
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28.07.2024 13:33
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Висловіть підозру чи мастурбованість.
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28.07.2024 12:56 Ответить
ЦІКАВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЖДУНІВ...
А ЧОГО ЦЕ ЕЛІТНА ОДЕСЬКА АРКАДІЯ І КИЇВСЬКА РУБЛЬОВКА ЦІЛЕНЬКА?
ІНТЕРЕСУЮСЬ СПРОСИТЬ НА ЩО РОЗРАХОВУЮТЬ СВИНОРОСИ?
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28.07.2024 13:00 Ответить
Я думаю , що кончене кацапське бидло , привласнило
набагато більше наших приміщень ,
але скоро горітимуть в пеклі і нічого їм не допоможе 😡
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28.07.2024 13:02 Ответить
кожному рюcсгому по домовіні !!!!!
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28.07.2024 13:12 Ответить
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28.07.2024 13:15 Ответить
Понад 500 житлових приміщень привласнили росіяни на окупованих територіях Луганщини Джерело:
ЖИТЛО ПРИВЛАСНИЛИ І ЦЕ ВАС ХВИЛЮЄ ?

А то що на Донбасі ледь не половина населення це завезені буряти, дагестанці, осетіни і інший шлак раша федерації і донбасянки від них народжують конвеєром метисів це фігня ?

Як цей раша цирк виганяти з Донбаса коли туди зайде ЗСУ.
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28.07.2024 13:33 Ответить
Запросто: громадянства не надавати, на роботу не приймати, ніяких соцвиплат - самі поїдуть туди, звідки приїхали. А краще прирівняти до мародерів, які скористалися горем людей, і відкрити кримінальні справи.
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28.07.2024 13:56 Ответить
Ви наївні бачу зовсім - вони в таких умовах живуть у своїх Бурятіях і Осетіях з Абхазіями де немає роботи роками.

Займуться криміналом, наркотрафіком і алкоголем з проституцієй, ще наладять работоргівлю - все що вони роблять на батьківщині і те що робиться в Краснодарському краї.

Вижигати це лайно прийдеться каленим залізом, по іншому ніяк і це велика проблема для України.
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28.07.2024 14:03 Ответить
Ну добре, я наївна. А ви що маєте на увазі під "вижигати каленим залізом", якщо виходити з того, щоб не було крику з Європи про порушення прав чєлавєка?
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28.07.2024 15:01 Ответить
Для цього і прийдеться ввести Стан Війни, по ньому на місці і розтрілювати ворогів держави можна, знаючи це цій шушвалі нічого не залишиться як тікати з Донбаса в Буряітії, Осетії, Дагестани, Хакасії іт.д. а з ними і донбасянскіх любітєльніц руцкой екзотікі і військових грошей з виводками.
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29.07.2024 01:21 Ответить
Знову, як відкривати кримінальні справи на негромадян України на яких не розповсюджується закон України ?
Тоді вже простіше їх депортувати разом з донбасянськими самками але смердіння буде на всю Європу про порушення "прав чєловєка"і це прорблема.
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28.07.2024 14:05 Ответить
Кримінальний кодекс поширюється на всіх, за місцем скоєння злочину, незалежно від громадянства злочинця. Це загальноприйнята міжнародна практика ...
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28.07.2024 15:38 Ответить
А в "місцях не менш віддалених" всяке трапляється. За наявності зацікавленості "випадковість" перетворюється на "закономірність", що загальновідомо. Внаслідок чого і колаборанти і понаїхи дружно рвонуть у "рідну гівень", так, що за "вибраними екземплярами" доведеться полювання організовувати ...
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28.07.2024 16:05 Ответить
Не рвонуть, в них дома (Хакасія, Бурятія, Осетія, Абхазія, Дагестан) в 50 разів хрєновій ніж на Донбасі + самкі наних самі кидаються, не життя, а мрія.
Це їх "рвати" прийдеться звідсіля.
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29.07.2024 01:14 Ответить
Я до того що їх расєя через ООН чи гуманітарні європейські організації затребують собі щоб вони на території рф відбували покарання (на місці відпустять і ще грамоту дадуть)
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29.07.2024 01:11 Ответить
В Західній Україні, після 39-го, ця сарана привласнила тисячі квартир і обійсть.
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28.07.2024 13:54 Ответить
 
 