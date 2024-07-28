Более 500 жилых помещений присвоили россияне на оккупированных территориях Луганщины

В так называемой "ЛНР" россияне незаконно присвоили 514 жилых помещений украинцев, которые эвакуировались за пределы оккупированной территории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор.

"514 жилых помещений "отжали" в так называемой "ЛНР" у тех, кто эвакуировался за пределы оккупированной территории. Это те объекты, процедура "национализации", которая начинается по завершении 30 суток со дня обнаружения, по которым завершена полностью. Значительная часть недвижимости, как заявляют оккупационные власти, находится "в работе"", - отметил глава ОВА.

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