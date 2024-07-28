Более 500 жилых помещений присвоили россияне на оккупированных территориях Луганщины
В так называемой "ЛНР" россияне незаконно присвоили 514 жилых помещений украинцев, которые эвакуировались за пределы оккупированной территории.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор.
"514 жилых помещений "отжали" в так называемой "ЛНР" у тех, кто эвакуировался за пределы оккупированной территории. Это те объекты, процедура "национализации", которая начинается по завершении 30 суток со дня обнаружения, по которым завершена полностью. Значительная часть недвижимости, как заявляют оккупационные власти, находится "в работе"", - отметил глава ОВА.
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А ЧОГО ЦЕ ЕЛІТНА ОДЕСЬКА АРКАДІЯ І КИЇВСЬКА РУБЛЬОВКА ЦІЛЕНЬКА?
ІНТЕРЕСУЮСЬ СПРОСИТЬ НА ЩО РОЗРАХОВУЮТЬ СВИНОРОСИ?
набагато більше наших приміщень ,
але скоро горітимуть в пеклі і нічого їм не допоможе 😡
ЖИТЛО ПРИВЛАСНИЛИ І ЦЕ ВАС ХВИЛЮЄ ?
А то що на Донбасі ледь не половина населення це завезені буряти, дагестанці, осетіни і інший шлак раша федерації і донбасянки від них народжують конвеєром метисів це фігня ?
Як цей раша цирк виганяти з Донбаса коли туди зайде ЗСУ.
Займуться криміналом, наркотрафіком і алкоголем з проституцієй, ще наладять работоргівлю - все що вони роблять на батьківщині і те що робиться в Краснодарському краї.
Вижигати це лайно прийдеться каленим залізом, по іншому ніяк і це велика проблема для України.
Тоді вже простіше їх депортувати разом з донбасянськими самками але смердіння буде на всю Європу про порушення "прав чєловєка"і це прорблема.
Це їх "рвати" прийдеться звідсіля.