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Новости
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Оккупанты создали специальный фонд жилья, отобранного у украинцев на ВОТ, - Центр нацсопротивления

Окупація

На временно оккупированных территориях Херсонщины оккупанты создали специальный жилой фонд так называемого "бесхозного" жилья.

Об этом рассказали в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, фонд создан с целью отобрать недвижимость у законных владельцев. Критерием для определения "бесхозности" является отсутствие хозяев дома в течение нескольких месяцев.

В ЦНС рассказали, что ранее так называемый "народный совет ЛНР" рассматривал внесение изменений в местный "закон", по которому оккупационные администрации осуществляют выявление, использование и признание права муниципальной собственности муниципальных образований на жилые помещения, имеющие признаки "бесхозного имущества".

"В будущем отжатые помещения украинцев оккупанты планируют использовать в своих целях - заселять завезенных представителей РОА и "героев" СВО", - добавили в ЦНС.

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Zeлені мародери від них НЕ відстають - скасували допомогу ВПО, неможливо подати заявку на програму е -відновлення, бо неможливо порасти в реєстр ...
Все роблять "служки", щоб люди поверталися в окупацію та становилися "чужі серед своїх, свої серед чужих"?
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22.07.2024 15:36 Ответить
 
 