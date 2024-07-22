Оккупанты создали специальный фонд жилья, отобранного у украинцев на ВОТ, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Херсонщины оккупанты создали специальный жилой фонд так называемого "бесхозного" жилья.

Об этом рассказали в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, фонд создан с целью отобрать недвижимость у законных владельцев. Критерием для определения "бесхозности" является отсутствие хозяев дома в течение нескольких месяцев.

В ЦНС рассказали, что ранее так называемый "народный совет ЛНР" рассматривал внесение изменений в местный "закон", по которому оккупационные администрации осуществляют выявление, использование и признание права муниципальной собственности муниципальных образований на жилые помещения, имеющие признаки "бесхозного имущества".

"В будущем отжатые помещения украинцев оккупанты планируют использовать в своих целях - заселять завезенных представителей РОА и "героев" СВО", - добавили в ЦНС.

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