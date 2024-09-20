Утром россияне ударили по ферме в Чугуевском районе Харьковщины, два человека пострадали

Российские захватчики не прекращают массовых обстрелов Харьковщины. За минувшие сутки под вражеским огнем оказались населенные пункты Купянского и Чугуевского районов области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Около 08:00 20 сентября россияне из РСЗО обстреляли ферму в селе Шестаково, пострадали два человека, они госпитализированы.

В течение 19 сентября оккупанты 9 раз ударили по Купянскому району. В пгт Купянск-Узловой в результате обстрела повреждены окна в многоквартирном доме, перебита газовая труба.

В результате обстрелов с. Новоосиново зафиксировано попадание в учебное заведение, горели три автомобиля, хозяйственные постройки, жилой дом и трава.

В с. Грачевка произошло попадание 2-х вражеских БПЛА в частное домовладение.

В Купянске в результате обстрела пострадал 65-летний мужчина.

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