Зранку росіяни вдарили по фермі у Чугуївському районі Харківщини, дві людини постраждали

Російські загарбники не припиняють масових обстрілів Харківщини. Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 08:00 20 вересня росіяни з РСЗВ обстріляли ферму у селі Шестакове, постраждали дві людини, госпіталізовані.

Протягом 19 вересня окупанти 9 разів вдарили по Купянському району. У смт Куп’янськ - Вузловий внаслідок обстрілу пошкоджені вікна в багатоквартирному будинку, перебито газову трубу.

Внаслідок обстрілів с. Новоосинове зафіксовано влучання у навчальний заклад, горіли три автомобілі, господарчі споруди, житловий будинок та трава.

У с. Грачівка відбулося влучання 2-х ворожих БПЛА в приватне домоволодіння.

У Куп'янську внаслідок обстрілу постраждав 65-річний чоловік.

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